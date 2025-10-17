RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Macarena Vélez a ex de Said Palao tras acusarla de meterse en su relación: "¿Quieres que siga hablando"

La exchica reality envió una fuerte advertencia a la ex de Said Palao tras las recientes declaraciones en su contra.

Macarena Vélez le responde a la ex de Said Palao y le lanza advertencia.
Macarena Vélez le responde a la ex de Said Palao y le lanza advertencia. (Composición: La Karibeña)
17/10/2025

Macarena Vélez vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras enviar un contundente mensaje a Aleska Zambrano, expareja de Said Palao. La modelo respondió a las declaraciones de la influencer, quien opinó sobre el reciente conflicto entre Johana Cubillas y Juan Ichazo. Vélez no se guardó nada y aseguró tener pruebas que demostrarían que se entrometió en su antigua relación.

Macarena Vélez responde con todo a la ex de Said Palao

La polémica entre Macarena Vélez y Aleska Zambrano volvió a encenderse luego de las recientes declaraciones de la madre de la hija de Said Palao. A través de un mensaje difundido en el programa 'Amor y Fuego', la exintegrante de 'Esto es guerra' lanzó una advertencia directa a Zambrano, asegurando tener pruebas contundentes sobre lo ocurrido años atrás.

"Yo le recomiendo a Aleska, que en su momento se encargó de difamarme y ahora está con ganas de meterse en donde no debe, sepan que yo en ese momento de mi vida fui presionada y manipulada para no hablar. No pensé en mí", señaló Vélez, dejando entrever que se mantuvo en silencio por mucho tiempo.

Además, la modelo afirmó tener conversaciones y fotografías que demostrarían cómo fue realmente su ruptura con el 'Samurai'.

"Tengo todas las fotos y conversaciones que me mandó en ese tiempo, así que si quieres que siga hablando y ver quién fue qué, porque sería increíble para blanquear lo que pasó y cómo ensuciaron mi imagen y lo dejé pasar", advirtió.

Por otro lado, Vélez también aprovechó para enviar un consejo a Johana Cubillas, quien atraviesa un conflicto sentimental con Juan Ichazo y estaría recibiendo 'consejos' de Zambrano

"La única recomendación que Aleska le podría hacer a Johanna es cómo no soltar a su expareja, meterse en una relación e intentar hacer de todo para que esa relación no funcione", expresó con evidente molestia.

El origen del enfrentamiento

Esta no es la primera vez que ambas figuras públicas protagonizan un enfrentamiento mediático. Hace unos días, durante una entrevista con América Hoy, Macarena Vélez aseguró que fue Aleska Zambrano quien interrumpió su romance con Said Palao

"Las cosas no fueron así, fueron completamente distintas. La que se metió en mi relación fue ella, no yo", afirmó la modelo en aquella oportunidad.

En respuesta, Aleska Zambrano optó por mantener la calma y evitar el conflicto. La influencer declaró que no pretende continuar con la disputa, pues quiere proteger a las personas involucradas. "

Yo podría contar la historia tal como es, pero no lo hago porque tengo respeto a tres personas, entre ellas a Alejandra (Baigorria), esposa del papá de mi hija, y jamás me pondría a hablar temas del pasado", manifestó.

El enfrentamiento entre Macarena Vélez y Aleska Zambrano parece no tener fin. Pese a que ambas aseguran haber superado el pasado, sus declaraciones siguen generando controversia en el mundo del espectáculo. Mientras Vélez insiste en que tiene pruebas que podrían cambiar la versión conocida, Zambrano mantiene una postura más reservada.

