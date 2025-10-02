Ex de Said apoya a Johana Cubillas y arremete contra Macarena Vélez: "El hombre actúa según la mujer que tiene"

La disputa entre Johana Cubillas y su expareja, Juan Ichazo, tomó un nuevo giro en los últimos días. Tras denunciar que Ichazo se negaba a firmar el permiso para que sus hijos viajaran a Estados Unidos y cuestionar la influencia de su actual pareja, Macarena Vélez, apareció un nuevo actor en la escena: Aleska Zambrano, ex de Said Palao, quien se pronunció a favor de Cubillas y criticó a Vélez.

Aleska Zambrano interviene y lanza críticas contra Macarena Vélez

En la reciente emisión del programa América Hoy, Aleska Zambrano se pronunció sobre la situación y ofreció su versión de los hechos. La ex de Said Palao recordó que en su momento ya había advertido a Cubillas sobre la influencia de Macarena en la vida de sus parejas, y no dudó en criticarla abiertamente.

"Si lo sé yo de esa mujer, no tengo absolutamente nada que hablar, forma parte de mi pasado, gracias, adiós. Y si fue un calvario, es lo único que te puedo decir. Respecto a Johana, somos amigas y en su momento traté de aconsejarla, pero finalmente cada uno toma sus decisiones", afirmó Zambrano.

Por otro lado, al ser consultada sobre si vivió algo similar durante su relación con Said Palao, Aleska evitó dar detalles, aunque no dejó de criticar la actitud de Macarena Vélez.

"El hombre actúa lamentablemente muchas veces de acuerdo a la mujer que tiene al lado. En nuestro caso, hoy en día, todos estamos felices y en paz. De mi pasado no quiero hablar, ya tiene casi 10 años y eso empezó antes de que ella naciera. Solo deseo que Joha encuentre paz por el bien de sus bebés", concluyó.

Johana Cubillas celebra acuerdo con Juan Ichazo y él dedica mensaje a su pareja

Mientras tanto, Johana Cubillas compartió avances sobre la disputa con Ichazo a través de sus redes sociales y en un audio difundido por el programa Amor y Fuego. La influencer expresó su alegría por el acuerdo alcanzado para que sus hijos puedan viajar a Estados Unidos y destacó que espera que esta medida acerque a Ichazo a los menores.

"Yo estoy ahorita feliz, porque Juan me ha dicho que sí me va a firmar el permiso y eso es lo que más me importa. Él sabe que cuando quiera visitar a sus hijos, es más que bienvenido", declaró la 'Nena'.

Por su parte, Juan Ichazo sorprendió con un mensaje publicado en Instagram que muchos interpretaron como un tono sarcástico hacia su expareja. En el mismo post, dedicó palabras cargadas de afecto a Macarena Vélez, resaltando su cercanía con sus hijos.

"Nena, nena, Macarena, nena. Lo primero que me pregunta Bauti cuando me ve y no estás. Te amo, gracias por querer tanto a mis hijos, por jugar tanto con ellos y querer hacerlos parte de tu vida. Sos increíble. Gracias por estos 6 meses juntos", escribió Ichazo.

La situación continúa siendo tema de debate en redes sociales y medios locales, mientras Johana Cubillas y Aleska Zambrano mantienen su postura frente a la influencia de Macarena Vélez en la vida de sus hijos y parejas.