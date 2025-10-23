Rosángela Espinoza lanza su CV a la TV tras eliminación de 'EEG': "Estoy disponible para otro programa"

Tras su reciente eliminación de 'Esto es Guerra', Rosángela Espinoza volvió a aparecer en redes sociales y se refirió a la polémica generada por la salida de su compañero Kevin Díaz, quien también abandonó la competencia. La 'chica selfie' dejó mensajes contundentes, aclarando su postura y anticipando nuevos proyectos en televisión y redes sociales.

Rosángela Espinoza lanza mensajes contundentes

Mediante su cuenta de Instagram, la 'chica selfie' expresó su postura sobre el incómodo momento vivido en la eliminación de Kevin Díaz. Con un mensaje directo, dejó claro que no se siente responsable de los comentarios que se generaron en torno a su participación.

"Échenme la culpa por la eliminación de Kevin, soporto todo. Estoy con la conciencia tranquila. Todo por su bendito rating", escribió Rosángela, dejando entrever que algunas decisiones del programa habrían afectado la percepción de su rol en la salida del modelo.

Además, Rosángela anunció que, tras su salida del reality, estará disponible para participar en otros programas televisivos, continuar con sus shows infantiles y mantener activo su contenido en redes sociales.

"Desde ahora estoy disponible para otro reality, programa TV, shows, etc. Yo no pierdo tiempo, jamás me rendiré. Mucha envidia", añadió, generando diversas reacciones entre sus seguidores.

Su mensaje generó gran reacción en sus seguidores, quienes apoyaron la actitud de la modelo frente a los rumores y críticas, destacando su fortaleza para mantenerse firme y proactiva ante los cambios en su trayectoria.

Kevin Díaz y su opinión sobre la polémica

Por su parte, Kevin Díaz, quien también dejó 'Esto es Guerra', se mostró afectado por su eliminación y habló sobre la percepción de sus compañeros respecto a Rosángela. Durante un encuentro con el programa 'Más Espectáculos', el modelo venezolano se emocionó al referirse a su salida, y aclaró que no considera justo cargar la culpa a una sola persona.

"Pato y Said le echan la culpa a Rosángela, en parte sí tiene la culpa Rosángela, por, tal vez lo que dijo, pero somos un equipo, en sí es un equipo y si todo el equipo está fallando, no tenemos que echarle la culpa a una sola persona ¿me entiendes? Todos estábamos ahí, entonces, no hay que buscar culpables. Todos somos adultos y sabemos lo que hacemos", señaló Kevin, dejando en claro que la responsabilidad debía compartirse entre todos los miembros del grupo.

La eliminación de Rosángela Espinoza y Kevin Díaz marca un cierre de ciclo en 'Esto es Guerra', pero la exconcursante no deja que esta situación la detenga. Su mensaje en redes evidencia su determinación de seguir creciendo profesionalmente y aprovechar nuevas oportunidades en televisión y entretenimiento.