Rosángela Espinoza sorprende con divertida aparición junto a imitador de José Jerí: "El presi y la primera dama"

Rosángela Espinoza sigue consolidándose como una de las figuras más carismáticas de Chollywood, combinando humor y entretenimiento en sus redes. Desde bromas políticas hasta simulaciones románticas con su compañero de reality, la influencer mantiene a su público atento y participativo con diversión y creatividad.

Divertida aparición con el imitador de José Jerí

Hace unos días, circuló nuevamente la recordada fotografía en la que José Jerí se mostró interesado en la belleza de Rosángela Espinoza. Este hecho provocó comentarios en redes y entre compañeros de reality, quienes bromearon sobre la posibilidad de que la influencer pudiera haber sido "la primera dama" si hubiera iniciado una relación con el político.

Aunque Rosángela no comentó directamente sobre su encuentro con Jerí, demostró que no le incomoda la asociación en horas de la noche del viernes, cuando sorprendió a sus seguidores en el set de Esto es guerra. La influencer apareció junto a Martín Palacios, imitador del presidente, conocido por su gran parecido y sus coreografías que han entretenido a miles tras la vacancia de Dina Boluarte.

Sumándose a la tendencia, Rosángela protagonizó un divertido baile de reguetón con Palacios, quien lucía terno y banda presidencial. La publicación generó miles de comentarios entre sus fans, quienes elogiaron la creatividad y el carisma de la influencer.

"El presi y la primera dama. Todo con buen sentido del humor", escribió en su cuenta de Instagram, dejando claro que disfruta jugar con las bromas que la vinculan con el mandatario.

¿Rosángela Espinoza y Patricio Parodi se casaron?

Esto se suma a que hace unos días, Rosángela Espinoza volvió a encender las redes sociales al aparecer vestida de novia y tomada de la mano de Patricio Parodi, su compañero en "Esto es guerra". Las imágenes causaron furor entre sus seguidores, que pensaron que la pareja realmente había llegado al altar, pero todo se trató de una divertida grabación para redes.

En conversación con "Más Espectáculos", Rosángela contó detalles del rodaje, que tuvo a todos los fans pendientes. La modelo explicó que todo fue una idea pensada para complacer a su público.

"Te has casado con Patricio Parodi", le dijo el reportero. "Así es jajaja", respondió ella entre risas. "Toda la gente quería verte y tú le cumpliste el deseo", comentó el periodista. "Claro que sí. Como yo dije, doy lo que el público quiere", respondió Rosángela, dejando claro que disfruta entretener a sus fans.

El video, que ella misma publicó en su cuenta de TikTok, fue acompañado de la frase "Mi sueño hecho realidad" y desató miles de comentarios. En las imágenes, la 'Chica Selfie' aparece con un elegante vestido blanco, mientras el popular "Pato" la acompaña muy serio.

Rosángela Espinoza continúa consolidándose como una de las figuras más carismáticas de Chollywood, combinando humor y entretenimiento en sus redes. Desde las bromas políticas con imitadores hasta las simulaciones románticas con su compañero de reality, la influencer demuestra que sabe cómo mantener a su público atento.