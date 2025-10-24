Isabella Ladera sorprende con romántico mensaje para Hugo García en redes: "Qué honor ser tu novia"

Isabella Ladera se robó las miradas durante la ceremonia de los Latin Billboard 2025, celebrada el último jueves en el James L. Knight Center de Miami. Lo que más llamó la atención fue su aparición sin Hugo García, con quien había compartido románticos momentos días antes en EE. UU. Este detalle encendió las especulaciones, aunque luego se supo que el modelo tenía un compromiso laboral en México.

Isabella Ladera le dedica un tierno mensaje a Hugo García

Aunque no estuvieron juntos en el evento, Isabella Ladera no dejó pasar la oportunidad de expresar su orgullo y cariño hacia Hugo García a través de redes sociales. El exchico reality compartió una serie de fotos desde México, donde participó en una actividad profesional, y la influencer venezolana no tardó en reaccionar.

"Hola qué hermoso eres, qué honor ser tu novia", escribió Isabella en la publicación de Hugo, dejando en claro que la distancia no afecta su relación. El comentario rápidamente sumó miles de 'me gusta' y decenas de respuestas de sus seguidores, quienes destacaron la complicidad y madurez de la pareja.

La joven venezolana ha dejado ver en reiteradas ocasiones que su romance con García atraviesa un gran momento. Ambos se han mostrado juntos en viajes, eventos y campañas publicitarias, consolidando así una de las relaciones más mediáticas del entretenimiento latino.

Isabella brilla en los Latin Billboard 2025

A pesar de la ausencia de su pareja, Isabella Ladera se presentó en la alfombra azul de los Latin Billboard 2025 con una actitud deslumbrante. La influencer lució un elegante vestido de tonos chocolate y crema que acentuó su figura, convirtiéndose en una de las invitadas más fotografiadas de la noche.

Las cámaras de Telemundo captaron su paso por la alfombra y destacaron su porte y seguridad. "Una entrada, mil miradas (...) Así se roba la escena Isabella Ladera en la noche de los Premios Billboard 2025", publicó la cadena en su cuenta oficial de Instagram.

Mientras tanto, Hugo García permanecía en México cumpliendo con sus compromisos profesionales, lo que explicó su ausencia en la premiación. Cabe recordar que el peruano suele acompañar a Isabella en sus apariciones públicas, por lo que esta vez la distancia fue solo circunstancial.

Por otro lado, un hecho que no pasó desapercibido fue la presencia del cantante colombiano Beéle, expareja de Ladera, quien participó como parte del grupo de músicos que acompañó a Ozuna en su interpretación del tema "Alé Alé". El artista fue visto en el escenario luciendo lentes oscuros y gorra, en medio de la imponente presentación del reguetonero puertorriqueño.

La ausencia de Hugo García en los Latin Billboard 2025 generó curiosidad, pero la rápida reacción de Isabella Ladera despejó cualquier duda sobre el estado de su relación. El intercambio de mensajes románticos y la constante muestra de apoyo mutuo evidencian que su vínculo sigue fortalecido, incluso cuando los compromisos profesionales los separan temporalmente.