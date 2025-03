Joven venezolana ingresa en primer puesto a la UNMSM y agradece a sus padres: "Es un sueño"

El esfuerzo y la perseverancia de Jilary de los Ángeles, una joven venezolana, la llevaron a alcanzar un logro extraordinario. No solo ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), sino que obtuvo el primer puesto en la carrera de Administración de Negocios Internacionales. Su historia se viralizó en redes sociales.

El gran camino de Jilary para entrar a la UNMSM

Jilary había intentado ingresar en ocasiones anteriores sin éxito, pero nunca perdió la esperanza. En esta oportunidad, decidió registrar el momento en que revisaba sus resultados junto a su familia y lo publicó en TikTok. Al ver su nombre en la lista de ingresantes, su reacción fue de total incredulidad y emoción.

El emotivo video muestra el instante en que la joven celebra junto a sus padres. "¡Ingresé, ingresé!", exclamó entre lágrimas de alegría. Pero la sorpresa fue mayor cuando descubrió que no solo había obtenido una vacante, sino que había alcanzado el primer puesto de su carrera.

El clip se volvió viral en TikTok y generó una ola de felicitaciones. "Todavía no me lo creo. Mis papás lucharon mucho por esto. Es un sueño", escribió Jilary en la publicación. Usuarios de la plataforma destacaron su esfuerzo y enviaron mensajes de apoyo y admiración.

"Valió la pena cada sacrificio", comentó un usuario. Otro agregó: "Poniendo el nombre de Venezuela en alto". La historia de Jilary motivó a muchos jóvenes que buscan alcanzar sus metas académicas y no se rinden ante los obstáculos.

Padre de Jilary está orgulloso

El padre de Jilary, Jorge Jaimes, expresó el orgullo que siente por su hija. "Ella ha dado lo mejor de sí para entrar a San Marcos. Yo la he apoyado en todo lo posible", declaró en una entrevista para Exitosa, además. destacó el esfuerzo que hicieron como familia para que su hija lograra cumplir su sueño.

Jilary también reconoció la importancia del respaldo de sus padres. "Siempre me alentaron. Hay padres que, cuando sus hijos no ingresan a la primera, les dicen que no sigan intentando. Los míos nunca dejaron de apoyarme", mencionó emocionada.

Desde su infancia, Jilary demostró ser una estudiante dedicada. Recordó que en la secundaria fue la primera de su promoción. "Esto viene de atrás. Desde pequeña me enseñaron que el esfuerzo y la disciplina son clave", afirmó.

El caso de Jilary es un ejemplo de perseverancia y constancia. Su historia sigue inspirando a muchos en redes sociales y demuestra que, con esfuerzo y apoyo familiar, los sueños académicos pueden hacerse realidad.