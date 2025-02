Tony Succar resalta el gran esfuerzo de su padre como inmigrante: "No tenemos palabras para agradecerle"

Hace unos días, Mimy y Tony Succar fueron los primeros peruanos en ganar dos premios Grammy por su álbum y una colaboración. Ahora se encuentra en Perú y durante una entrevista, el músico resaltó el trabajo de su padre que los llevó a todos a cumplir este anhelado sueño.

En una entrevista con MQM, Tony, Mimy y Kenyi Succar estuvieron conversando sobre los premios que ha ganado la familia y el gran recibimiento que tuvieron al llegar al Perú. Luego, recordaron el video que compartió el músico en sus redes sociales donde se ve la reacción de su padre Antonio.

Ante el conmovedor video, Tony Succar recordó cuando su padre trabajó como inmigrante en Estados Unidos para darle una mejor vida a su familia. Ahora, se ha convertido en su mánager del músico desde sus inicios y lo ha ayudado a cumplir este gran logro.

"Mi papá como inmigrante ha pasado por uf, dificilísimo y no tenemos palabras para agradecerles porque definitivamente es el héroe, es el número uno para nosotros, no existe más grande y si yo puedo hacer la mitad de hombre que es él, estaría feliz" , expresó.

Por su parte Mimy expresó un mensaje de esperanza a los compatriotas peruanos que se encuentran como inmigrantes actualmente en Estados Unidos. Aconsejó nunca perder la esperanza y salir en adelante con amor y la unión familiar.

El hermanos de Tony Succar, Kenyi, también dedicó unas palabras a su familia. Cuenta que desde pequeños estuvieron trabajando para ayudar a su familia, ingresando en la música. Ahora, revelan que siempre han estado felices y unidos como familia, ya sea ganando un gran premio como el Grammy o en algún evento privado.

"Si no estaríamos acá, sino en otra circunstancia trabajando en unos eventos privados y no en los Grammys, yo estaría contento igual porque es mi familia y yo no reemplazaría esta experiencia para nada. A veces pienso en nuestra niñez, aunque trabajamos duro siempre estamos sonriendo, estábamos contentos porque estuvimos unidos", expresó Kenyi Succar.