Hermano de Alejandra Baigorria defiende a su madre tras confesión de Thamara Medina: "Estoy orgulloso de ti"

La boda de Alejandra Baigorria terminó en escándalo cuando su hermana Thamara Medina quiso agredir físicamente a su madre Verónica Alcalá, aunque después se disculpó de sus acciones. Ahora, Thamara decidió compartir un video hablando lo que sufrió de niña y ahora, Sergio Baigorria defiende a su mamá.

Hermano de Alejandra Baigorria a su madre

Por medio de sus redes sociales, Sergio Baigorria decidió compartir un mensaje dedicado a su madre Verónica Alcalá, donde expresa el gran amor que siente por ella. Todo esto en medio del video que publicó Thamara Medina donde revela que tuvo una infancia difícil al lado de su mamá.

El hermano de Alejandra Baigorria, su mano derecha, dejó en claro que su progenitora es una guerrera, a pesar de lo que comenta la modelo Medina.

"Solo tú y yo sabemos lo vivido, te amo y estoy orgulloso de ti, por lo guerrera que eres y el amor inmenso que tienes para dar. Estaré para cuidarte toda mi vida y gracias por existir y darme esta vida tan valiosa. Te amo, mamita", expresó.

Thamara Medina cuenta lo que vivió con su madre

A través de un video publicado en sus redes sociales, Thamara Medina leyó una carta donde expresa los diíficiles momentos que paso viviendo con su madre, Verónica Alcalá.

"Hoy quiero contar la historia de una niña que creció rodeada de violencia, gritos y silencios, en una casa donde el miedo era más constante que el amor. Vivía rodeada de adultos que hacían bromas cuando yo lloraba, que preferían mirar a otro lado cuando surgían los momentos más violentos. Crecí viendo golpes, gritos e insultos", expresó.

Así mismo, la hermana de Alejandra Baigorria agregó que se hace responsable de sus acciones en la boda de la guerrera con Said Palao.

"A veces había gestos de cariño, pero casi siempre estaban envueltos en el olor del alcohol, en la violencia o en la indiferencia más cruel", dijo. Además, agregó en su publicación: "Por eso, hoy les comparto mi experiencia, sin justificar nada, tomando toda la responsabilidad de mis actos, desde la compasión y la compresión".

De esta forma, Thamara Medina reveló que pasó por momentos muy complicados con su madre Verónica Alcalá hasta que decidió irse a vivir con su padre. Ante esto, el hermano de Alejandra Baigorria salió a defender a su progenitora señalando que siempre fue una guerrera y sabe todo lo que enfrentó.