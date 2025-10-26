Lucía de la Cruz se quiebra al recordar su vida en programa de TV: "El mundo me enseñó a ser fría"

La icónica cantante Lucía de la Cruz ha logrado consagrar una carrera artística en la música criolla donde se mantiene firme realizando conciertos en todo el Perú. Ahora, estuvo en un programa de TV donde se quebró al recordar su vida.

Lucía de la Cruz rompe en llanto

En el programa 'Esta Noche' de La Chola Chabuca tuvo de invitados a grandes figuras de la música criolla como Susana Baca, Manuel Donayre y Lucía de la Cruz. Durante un momento del segmento, presentaron un resumen de la vida de cada artista.

Es así como Lucía de la Cruz no pudo evitar derramar algunas lágrimas al ver todo lo que ha pasado en su vida, que no fue nada fácil. La artista afirmó que es una persona muy sentimental, que la vida le ha hecho fuerte.

"Soy muy sensible, soy muy fuerte, el mundo me enseñó a ser fría, pero mis sentimientos son uno solo y el corazón no se puede cambiar ni romper", expresó.

La intérprete de música criolla agregó que ha cometido algunos errores en su vida y que uno de ellos, es haber amado demasiado como a su hijo, con quien tuvo un problema no hace mucho,

"El mundo está creado y hecho por seres humanos, con errores, como yo, como tú, como el mundo entero, y yo tengo un grave error, de amar mucho al público, al mundo, e idolatrar a mis hijos", señaló.

Ha bloqueado a su hijo

La cantante criolla Lucía de la Cruz sigue envuelta en el escándalo por el famoso depósito de S/8 mil. Esta vez el problema se volvió más personal, pues su propio hijo, Christian Wong, habló desde Estados Unidos en el programa "América Hoy" y presentó documentos que la señalarían como responsable de la cuenta donde cayó el dinero.

Las declaraciones de Christian generaron la molestia de Lucía, quien no dudó en responder. La cantante criolla afirmó que esperaba una conversación privada antes de que él hablara públicamente y reveló que decidió bloquearlo. Aclaró que, aunque quiere a sus nietos, su relación con su hijo está rota.

De esta manera, Lucía de la Cruz reveló que ha cortado vínculo con su hijo después de todo lo sucedido y durante el programa 'Esta Noche' recordó lo vivido donde no pudo contener las lágrimas, afirmando que su error ha sido amar tanto a las personas y que la vida la hizo dura.