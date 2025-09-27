Milett Figueroa rompe su silencio tras la ruptura con Marcelo Tinelli: "La belleza no se esconde"

Milett Figueroa se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que Marcelo Tinelli confirmara el fin de su relación hace unos días en su pódcast. Tras la polémica ruptura, la modelo no se había pronunciado, pero hace unas horas reapareció en redes sociales con un potente mensaje en el que reflexiona sobre la autoestima.

¿Milett lanza un dardo contra Tinelli tras la ruptura?

La ex participante del Bailando 2023 había mantenido silencio durante toda la semana, mientras los programas de espectáculos en Argentina comentaban ampliamente sobre su fracaso sentimental con Tinelli. Incluso Magaly habló sobre el tema, pero hasta ese momento Milett no había dado la cara.

Hace unas horas, Figueroa utilizó su cuenta de Instagram para compartir una galería de fotos donde luce un body y posa frente a la cámara de manera muy natural. No obstante, lo que más llamó la atención fue el mensaje de empoderamiento que colocó en la descripción.

"La belleza no se esconde, se revela... ¿Preparada para tu mejor versión? Luz que se siente, piel que lo refleja. It's coming", escribió la modelo, además de etiquetar a las personas y marcas que colaboraron en la sesión de fotos.

Los comentarios no se hicieron esperar, y entre ellos destacó el de Alejandra Baigorria, quien le recordó que en Argentina la están criticando duramente, pero resaltó que eso también significa que se ha convertido en una figura de interés para los programas de espectáculos.

"No dejes que nadie apague tu brillo. Eres peruana y aquí te apoyamos. Desde mi punto de vista, es demasiado 'cargamontón' lo que te hacen en ese país, pero si hablan de ti es porque generas rating. ¡Así que cabeza en alto! Y diría más, pero mi lengua es muy víbora jajaja. ¡Dale con todo!", comentó Ale.

Tinelli rompe con Milett

Durante la transmisión de su programa 'Estamos de Paso', en la plataforma Carnaval Stream, Tinelli explicó que ambos eligieron cerrar esta etapa de manera cordial, con respeto y afecto. El conductor, que vivió una relación expuesta a la mirada pública, destacó que el final no estuvo marcado por conflictos ni resentimientos.

"Nos hemos separado con Milett. Así que, bueno, mandarle, fundamentalmente, un beso..Hemos llegado al final de una relación hermosa que duró dos años. Quise decirlo acá, que este es mi programa", dijo ante las cámaras, dejando claro que la decisión fue tomada en común acuerdo.

Es así que, la publicación de Milett Figueroa no solo encendió la conversación en Argentina, sino también en Perú, donde recibió mensajes de apoyo. Su actitud ha sido vista como una respuesta firme frente a las críticas y un paso hacia su propio fortalecimiento personal.