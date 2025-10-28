¡Dolorosa pérdida! Fallece la madre de Maju Mantilla, Elvia García Linares, a los 75 años

En los últimos meses, Maju Mantilla ha estado en medio de la polémica tras terminar su matrimonio con Gustavo Salcedo y posteriormente ser acusada de infidelidad. Ahora, la exreina de belleza pasa por un momento muy doloroso tras la pérdida de su madre.

Madre de Maju Mantilla fallece

Por medio de sus redes sociales, familiares de Maju Mantilla revelaron que su madre Elvia García Linares falleció el pasado lunes 27 de octubre. Hasta el momento, la modelo no ha querido pronunciarse por sus redes sociales sobre esta dolorosa pérdida en su vida.

Como se recuerda, la exreina de belleza siempre ha demostrado tener una buena relación con su mamá y su papá. Cada día de su cumpleaños compartía un sentido mensaje expresando lo mucho que la ama.

La señora Elvia García Linares que falleció a sus 75 años de edad será velada en Miraflores desde el martes 28 de octubre desde la 1:00 p.m. y el sepelio se realizará el miércoles 29 de octubre en el Campo Santo Mapfre de Huachipa.

Honras fúnebres de la madre de Maju Mantilla

Los problemas de Maju Mantilla

En los últimos meses, Maju Mantilla no viene pasando por un buen momento luego de que Gustavo Salcedo anunciara el fin de su matrimonio por medio de sus redes sociales. Al principio no quisieron dar ninguna declaración, pero por los rumores de una infidelidad, su aún esposo salió a contarlo todo.

Es así como después de unos meses, el exdeportista se volvió noticia después de agredir físicamente contra el exproductor de 'Arriba mi Gente', quien habría sido el amante de la exreina de belleza hace más de dos años. La acción fue totalmente rechazada por varias figuras que no justifican la violencia y más porque sucedió frente a su menor hijo y su esposa.

Tras ello, el exproductor decidió poner una denuncia al esposo de Maju donde se reveló que lo lleva siguiendo desde hace meses y que incluso, intervino su GPS y su celular no solo a él, sino a también de la modelo de belleza. En aquella ocasión, la madre de sus hijos expresó su total rechazo a la violencia.

De esta manera, Maju Mantilla no ha estado pasando por una buena situación desde que se reveló sobre su supuesta infidelidad a Gustavo Salcedo. Ahora, la exreina de belleza acaba de perder a su madre, quien falleció el pasado lunes 27 de octubre y será velada hoy en Miraflores.