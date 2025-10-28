'Prima' de Josimar alista revelación de sexo de sus mellizos y no descarta su presencia: "Poquito a poco"

¡Sigue el drama! Verónica González, conocida como la 'prima' de Josimar, vuelve al centro de la polémica con una nueva noticia que ha dejado a muchos con la boca abierta. La venezolana anunció que ya prepara la revelación de sexo de sus mellizos, los mismos que según ella serían del salsero Josimar Fidel. ¿Estará presente? Te contamos qué dijo al respecto.

'Prima' de Josimar anuncia próxima revelación de sexo

La historia de Verónica González, conocida como la supuesta 'prima' de Josimar, sigue dando que hablar. La influencer venezolana confirmó que ya está organizando la revelación de sexo de sus mellizos, fruto según contó ella misma de su vínculo con el salsero Josimar Fidel.

Durante una entrevista con el programa "América Hoy", Verónica contó que se siente muy emocionada y agradecida por la etapa que está viviendo. Además, contó que aún está afinando los últimos detalles de la celebración.

"Muy bien, amor. El embarazo, todo bien. Estoy muy contenta por esa parte. Estoy llevándolo de la mejor manera y me siento muy bien, la verdad que sí", dijo con una gran sonrisa. "Dentro de poco sobre el sexo de los bebés, entonces como el tema por ahí va a ser sorpresa, entonces vamos a ver cómo nos organizamos. Ya luego te lo contamos", comentó entusiasmada.

La venezolana sorprendió hace algunas semanas cuando mostró su pancita en televisión y reveló que no espera un bebé, sino dos. Desde entonces, ha mantenido informados a sus seguidores algunos detalles del proceso, y ahora promete compartir sobre la revelación de sexo.

¿Josimar estará presente?

Una de las preguntas más esperadas fue si el cantante Josimar Fidel, quien sería el padre de los mellizos según Verónica, estará presente en el evento o al menos en la ecografía. La reportera del programa le consultó directamente, y ella no lo negó.

"(Si vas a hacer un evento así por tu revelación de sexo o de repente en la misma ecografía te vas a enterar de lo los sexos, quizás le haya llamado Josimar para que esté presente en esta ecografía, ¿no?) Sí, vamos allá, poquito a poco, pues, iré subiendo cositas a mis historias y todo eso, ¿vale?", respondió Verónica, dejando abierta la posibilidad de que el salsero participe de alguna manera.

Su respuesta ha despertado la curiosidad de los fans. Ellos quieren saber si Josimar finalmente aparecerá junto a ella o seguirá manteniendo distancia, como lo ha hecho desde que se dio a conocer la noticia del embarazo. Con respecto a sus deseos, Verónica fue muy sincera.

"Bueno, la verdad... Ya tengo una niña, me gustaría que fueran dos niños o dos niñas. Pero bueno, que sea lo que Dios quiera, la verdad", confesó emocionada.

Mientras tanto, Josimar vive su vida normal

Por su parte, el cantante Josimar Fidel no se ha pronunciado sobre el tema. El artista sigue compartiendo momentos de su vida familiar junto a su actual pareja, María Fe Saldaña.

"Llegar a casa y chaparse un caldo de gallina. Mira cómo lo dejó. Ah no, ella (María Fe) fue. Después de un viaje de 18 horas llegó el caldo de gallina. Caldo de pollo con patas. ¡Ay, qué es esto! Ya estamos en Miami. Ayer estuvimos en Japón, ahora estamos en Miami", comentó en un video reciente al lado de su pareja y su hija.

En conclusión, todo parece indicar que la historia entre Josimar y su supuesta 'prima' aún no termina. Verónica González sigue firme en su versión, ansiosa por la llegada de sus mellizos y preparando la revelación de sexo. Por su parte, el salsero continúa con su rutina entre viajes, conciertos y familia.