¿Josimar sería el padre de los mellizos de su 'prima? Esta es la predicción de Reinaldo Dos Santos

El nombre de Josimar volvió a acaparar titulares luego de que Verónica González, conocida mediáticamente como su "prima", asegurara estar esperando mellizos del cantante. Aunque el salsero negó rotundamente ser el padre, la historia sigue generando polémica, y ahora el astrólogo Reinaldo Dos Santos sorprendió con una inesperada predicción sobre el futuro del artista.

Reinaldo Dos Santos habla del caso Josimar

Durante su participación en el programa "Ponte en la Cola", el popular vidente fue consultado sobre la posibilidad de que Josimar realmente sea el padre de los mellizos de Verónica González. Su respuesta dejó impactados a los conductores y al público, pues aseguró que el cantante podría terminar confirmando su paternidad.

"Josimar es signo Cáncer. Es muy carismático, enamorador, conciliador... siempre trata de arreglar los problemas de una u otra forma, a veces de manera inusitada. Se le va a arreglar esto también y va a ser papá", declaró Reinaldo Dos Santos en vivo.

Las palabras del astrólogo generaron gran revuelo en redes sociales, ya que muchos interpretaron sus declaraciones como una señal de que el salsero podría reconocer a los hijos que espera su supuesta "prima".

Hasta el momento, Josimar no ha emitido ningún comentario público tras esta nueva predicción, aunque semanas atrás emitió un comunicado negando por completo el vínculo con el embarazo de Verónica González. Por otro lado, la mujer se ha presentado en distintos programas de espectáculos asegurando tener pruebas de su relación con el salsero y de que él sería el padre.

María Fe Saldaña preocupa a sus seguidores

En paralelo a esta controversia, María Fe Saldaña, actual pareja del salsero, también dio que hablar tras confesar que atraviesa un momento difícil. A través de su canal de Instagram, la joven reveló que está sufriendo una alarmante caída del cabello, lo que la tiene muy afectada emocionalmente.

"Hola, chicas, ¿cómo están? Yo triste porque se me está cayendo el cabello horrible, pero horrible. No puedo tener el cabello suelto porque se me cae demasiado. Y todas las mañanas tengo que aspirar mi cuarto porque encuentro pelos por todos lados. ¿Qué harían ustedes para la caída? De verdad, siento que me voy a quedar pelona porque es demasiado", contó la influencer.

Sus seguidores no tardaron en relacionar este problema con el estrés emocional que estaría viviendo tras las constantes polémicas que rodean a Josimar y Verónica González. En otra historia, María Fe compartió que se siente agotada por su rutina y la maternidad, afirmando:

"Demasiadas cosas para una mujer de 26, sobreviviendo a la maternidad x2". Incluso publicó un video donde se muestra angustiada al ver la cantidad de cabello que pierde diariamente, acompañando las imágenes con un texto que decía: "Miren eso... quiero llorar".

El entorno de Josimar continúa en el ojo de la tormenta. Mientras Reinaldo Dos Santos asegura que el salsero "será papá", Verónica González insiste en su versión y María Fe Saldaña enfrenta un duro momento personal. Por ahora, el artista se mantiene en silencio, aunque el público espera una respuesta.