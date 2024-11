Alianza Lima ha tomado una decisión sorprendente al contratar al astrólogo argentino Giorgio Armas para realizar una "limpieza" en el club. Después de dos años sin títulos, el equipo blanquiazul busca recuperar su magia y volver a ser campeones. Esta noticia ha generado reacciones entre los hinchas, que esperan que esta estrategia les ayude a mejorar su desempeño.

Alianza Lima ha dado un giro inesperado al contratar al astrólogo argentino Giorgio Armas para llevar a cabo una "limpieza" en el club. Esta iniciativa llega tras dos años sin conquistar títulos, con la intención de devolverle al equipo su esencia ganadora y aspirar nuevamente al campeonato.

Los fanáticos del club albergan la esperanza de que esta medida impulse al equipo a tener un mejor desempeño en la próxima temporada pues la situación actual del club es crítica. Desde 2022, Alianza no ha logrado alzarse con un campeonato, lo que ha frustrado a sus seguidores.

Tras perder el último partido del Torneo Clausura contra Cusco FC, el equipo quedó sin posibilidades de ser campeón, lo que ha aumentado la presión sobre sus directivos. Consciente de la necesidad de un "apoyito" extra, el club ha recurrido a Armas, quien ha estado siguiendo de cerca el desempeño del equipo desde 2021.

En una entrevista, Giorgio Armas explicó su compromiso con el club: "Me voy a reunir con la gente de Alianza para contarles lo que se viene para el 2025. Haré limpieza en Matute. Me comprometo a eso" , declaró para Líbero. Estas palabras reflejan su entusiasmo por ayudar a Alianza Lima a volver a la cima del fútbol peruano y a brindar alegría a su hinchada.

Giorgio Armas dice que confía en Alianza Lima. (Captura de pantalla)

La contratación de Armas no es casualidad. Este astrólogo ha estado involucrado en el mundo del fútbol y ha trabajado con otros equipos en el pasado. Su objetivo es eliminar las malas energías que podrían estar afectando al club.

Los hinchas están a la expectativa de cómo esta "limpia" podría impactar en el rendimiento del equipo. Algunos críticos han expresado escepticismo sobre la idea de recurrir a un astrólogo, viéndolo como una señal de desesperación. Sin embargo, otros creen que puede ser una forma interesante de abordar los problemas del club.

En cuanto a la planificación para la temporada 2025, Alianza Lima está evaluando fichajes, renovaciones y salidas de jugadores. Los directivos saben que deben tomar decisiones clave para mejorar el equipo y volver a la lucha por el campeonato. La afición espera que esta "limpia" sea el primer paso hacia un futuro más exitoso.

Además, la situación se complica aún más al recordar que Alianza Lima no logró clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Terminaron en la cuarta posición de la tabla acumulada, lo que significa que deberán superar varias rondas preliminares para avanzar en el torneo. Este resultado ha dejado a los hinchas decepcionados, y la presión sobre el equipo solo aumenta.

Giorgio Armas también ha mostrado su apoyo al equipo en redes sociales durante la lucha por el Torneo Clausura, aunque no lograron el título. Ahora, con su ayuda, los hinchas esperan que Alianza Lima pueda romper con la racha negativa y recuperar la gloria que una vez disfrutó.

Por último, Giorgio hizo un post de voz en X (antes Twitter) sobre la situación de Alianza Lima, el 3 de noviembre del 2024.

"No me la jugué con este campeonato, porque era más fe que predicción. Pero no podemos desperdiciar así las finales o los títulos. Una desgracia que Hernán no haya estado en ese partido, la verdad. Nada, afrontar por los colores, por el equipo. Pero bueno hay que limpiar", dijo Giorgio.