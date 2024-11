Jorge Fossati se pronuncia tras convocar a Paolo Guerrero a la selección peruana: "Se fue afianzando"

La selección peruana se prepara para enfrentar a Chile y Argentina en la fecha doble de noviembre de las Eliminatorias 2026 rumbo al próximo mundial. Con estos partidos en mente, el domingo 3 de noviembre, Jorge Fossati anunció la lista de 29 jugadores convocados.

Entre los seleccionados destaca el regreso de Paolo Guerrero, quien estuvo ausente en los dos encuentros previos. Este lunes 4, el entrenador uruguayo se refirió al retorno del delantero de Alianza Lima. Te contamos todos los detalles en la siguiente nota.

En una conferencia de prensa, Jorge Fossati explicó que la convocatoria de Paolo Guerrero a la Bicolor se debe principalmente a que ha demostrado "vigencia", un aspecto que él valora mucho, independientemente de la edad del jugador. En ese sentido, resaltó que el 'Depredador' se ha ido afianzando tras su participación en Alianza Lima.

"Lo he visto progresivamente cumplir con algunas etapas. Guerrero no ha tenido una temporada normal por motivos que no vienen al caso recordar ahora. Tampoco ha tenido una temporada normal en cuanto a cantidad de partidos. Después de la Copa América, él tuvo algunas dificultades y luego se fue afianzando en los trabajos con su nuevo equipo (Alianza Lima)", manifestó el DT.