Gustavo Salcedo sorprende al revelar que aún ama a Maju Mantilla: "El amor no se va de un día para otro"

Tras semanas de silencio y en medio de la polémica por acusaciones de infidelidad, Gustavo Salcedo rompió su reserva y ofreció declaraciones sobre su relación con Maju Mantilla. El empresario y exdeportista olímpico sorprendió al confesar que, a pesar de los conflictos y la separación, todavía mantiene un profundo cariño por la conductora y modelo peruana.

Gustavo Salcedo reconoce que no ha dejado de amar a Maju Mantilla

En conversación con el programa 'Amor y Fuego', Salcedo se mostró sincero y admitió que el amor hacia Maju Mantilla no desaparece fácilmente. El empresario explicó que, aunque el matrimonio haya enfrentado dificultades, su afecto permanece intacto.

"Bueno, evidentemente el amor no se va de un día para otro. Vamos a tener una buena relación, es lo que queremos", manifestó, dejando en claro que mantiene comunicación con la exreina de belleza. Además, señaló que "uno no decide cuándo dejar de querer, dejar de amar, pero siempre puede pasar en un matrimonio que las cosas se van enfriando, van cambiando y al final cada uno tiene rumbos distintos".

Además, Salcedo también reconoció que los conflictos y errores vividos durante el matrimonio generaron tensiones, pero que su intención siempre fue mantener el vínculo. El empresario enfatizó que el cariño sigue presente a pesar de las etapas difíciles que enfrentó la pareja.

"Hay situaciones que pueden desgastar, desilusionar, generar conflicto, pero hay distintos tipos de amor. Con una persona con la cual tengo dos hijos y hemos tenido una relación de tanto tiempo, dejar de querer de un día para otro creo que es imposible", agregó.

Maju Mantilla responde a las disculpas de Gustavo Salcedo

El programa 'Amor y Fuego' abordó a Maju Mantilla para conocer su opinión sobre el reciente mea culpa de Gustavo Salcedo. La exMiss Mundo, quien mantiene una postura discreta frente a los escándalos, respondió con firmeza y pidió respeto por la privacidad de su familia.

"Disculpa, disculpa... todo eso queda en privado, no voy a hablar del tema, discúlpame", manifestó con calma cuando el reportero le consultó sobre las declaraciones de su esposo. Con estas palabras, la conductora de Arriba mi gente dejó en evidencia su decisión de no seguir alimentando la polémica.

Además, al ser consultada sobre la infidelidad lo negó con su cabeza. Ante la insistencia del periodista, quien le recordó que Salcedo expresó públicamente el cariño que aún siente por ella, Maju fue contundente.

"Ya he dicho que todo queda en la privacidad de nuestro hogar, no lo voy a exponer", respondió, dejando claro que no piensa convertir su vida personal en un tema mediático.

Fuentes cercanas a la presentadora aseguraron que Maju busca enfocarse en sus hijos y en sus proyectos profesionales, evitando cualquier enfrentamiento público. La exreina de belleza estaría priorizando su bienestar emocional y el de su familia en medio de esta difícil situación.

La situación de Gustavo Salcedo y Maju Mantilla refleja la complejidad de un vínculo afectivo que aún mantiene sentimientos, pese a la separación y los conflictos recientes. Mientras Salcedo reconoce que su cariño por la conductora persiste, Maju opta por resguardar su vida privada y concentrarse en su familia y carrera profesional.