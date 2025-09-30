Lucho 'Mi Barrunto' a Pamela López tras llamarlo 'impresentable': "Que se comporte bien, porque le tengo un rosario"

Desde la separación de Pamela López y Christian Cueva, la influencer ha protagonizado varios conflictos con Lucho 'Mi Barrunto' y su esposa, Itamar Menjívar. Tras que López los calificara de "impresentables", el empresario decidió romper el silencio y enviar un contundente mensaje a la madre de los hijos de su amigo futbolista.

Lucho 'Mi Barrunto' responde a Pamela López

En diálogo con Todo Se Filtra, Lucho aseguró que podría revelar numerosos secretos sobre Pamela López, pero decide mantenerse en silencio por respeto a los hijos del futbolista. Sin embargo, no dejó pasar los calificativos que la influencer lanzó en su contra.

"Yo tengo 14 flores para hablar de la señora, pero no lo hago por respeto a sus hijos, pero si ha dicho eso (de impresentables) le digo que se comporte bien, porque tengo un rosario de la tía (Pamela López)", afirmó el empresario.

Entre risas, Itamar Menjívar, esposa de Lucho 'Mi Barrunto' también fue consultado por la calificativos que tuvo Pamela López contra ellos. La esposa del cevichero dejó un mensaje que todos interpretaron como una clara indirecta bien directa para la joven.

"Uno no hay que escupir al cielo porque en la cara te cae", comentó entre risas, dejando entrever que no dejarán pasar los ataques sin respuesta.

Apoyo a Christian Cueva en Emelec

Más allá del conflicto mediático, Lucho 'Mi Barrunto' también se refirió a la situación profesional de Christian Cueva en el club Emelec, donde el volante peruano ha sido bien recibido por la afición. Recientemente circularon rumores sobre problemas en su contrato o retrasos en el pago de su sueldo, los cuales fueron desmentidos por el empresario y amigo cercano del jugador.

"Les voy a explicar, el jugador FIFA cuando no le pagan va al papá FIFA y dice que no le está pagando para que sancionen al club, pero es mentira eso que dicen que no le están pagando", aclaró Lucho, dejando en claro que la carrera de Cueva se mantiene estable y sin problemas financieros.

Con estas declaraciones, Lucho reafirma su respaldo a Christian Cueva y descarta rumores sobre problemas en Emelec, dejando claro que se mantiene al tanto de la situación y dispuesto a respaldar al futbolista cuando sea necesario.

La disputa mediática entre Pamela López y Lucho 'Mi Barrunto' continúa generando titulares. Mientras la influencer mantiene comentarios polémicos, el empresario ha optado por responder con indirectas calculadas, sin exponer detalles comprometidos por respeto a los hijos de López y Cueva.