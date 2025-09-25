RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Espectáculos

Christian Cueva habría demandado a Pamela López por maltrato psicológico: "Tengo que aclarar"

Pamela López sorprendió al revelar en televisión que habría recibido la noticia de una nueva denuncia en su contra, esta vez interpuesta por Christian Cueva por presunto maltrato psicológico.

Christian Cueva habría demando a Pamela López
25/09/2025

Pamela López y Christian Cueva enfrentarían una nueva batalla judicial debido a que se ha informado que el futbolista habría interpuesto una demanda por maltrato psicológico contra la madre de sus hijos. La información fue brindada por la misma Pamela López, aunque dijo que necesita corroborarla.

Christian Cueva habría demandado a Pamela López

En la mañana de ayer, Pamela López se presentó en el programa América Hoy para contar detalles sobre su nueva relación de padres con Christian Cueva, debido a que hace poco llegaron a una conciliación por régimen de visitas.

Sin embargo, apenas entró al set de televisión, Janet Barboza le dijo que tenía información de primera mano de que el futbolista del Sport Emelec la habría demandado por maltrato psicológico. Pamela indicó que la habían llamado para informarle de la demanda, pero aún no podía confirmarlo al 100%.

"Todavía lo voy a corroborar, porque ha sido justamente hace unos minutos, ingresando al canal. Un oficial me ha escrito a decirme que efectivamente tengo una denuncia por maltrato psicológico en Trujillo. Esperemos... Quiero ver la denuncia", indicó.

Recordemos que esta denuncia no es la primera que existe entre la pareja de exesposos, ya que el año pasado Pamela López denunció a Christian Cueva por violencia física y psicológica, adjuntando como pruebas videos de una agresión en el ascensor de un hotel.

Es así que, el conflicto entre Pamela López y Christian Cueva parece no tener fin, pues a las denuncias previas ahora se suma este nuevo episodio judicial que mantiene en tensión la relación de ambos, pese a los intentos de conciliación como padres.

Temas relacionados América Hoy christian cueva demanda Maltrato psicológico Pamela Lopez

