Cint G desea realizar una colaboración con su padre Tongo con ayuda de la IA: "Será algo muy especial"

José Abelardo Gutiérrez Alanya, conocido como Tongo, fue un icónico cantante, compositor y youtuber que se convirtió en una figura fundamental en el Perú. Tras su partida hace más de dos años, su hija Cint G ha revelado que desea realizar una colaboración musical con su padre gracias a la tecnología.

¡Traerá de nuevo a Tongo gracias a la IA!

La artista Cint G es una joven que sigue los pasos musicales de Tongo, pero con una fusión de pop con chicha. En más de una ocasión, la cantante ha interpretado varios de sus éxitos a su estilo y ahora, ha revelado que cumplirá uno de sus sueños para el próximo año 2026.

Como se recuerda el icónico artista José Abelardo Gutiérrez falleció un 10 de marzo de 2023 a sus 65 años, debido a una insuficiencia renal terminal derivada de la diabetes que padecía. En su legado, ha dejado grandes éxitos musicales que lo hizo conocido no solo en Perú, sino a nivel internacional y ahora, su hija quiere regresarlo a la música.

"Se viene una colaboración con mi papá gracias a la inteligencia artificial, estamos trabajando en eso, creo que será algo muy especial porque la gente me lo ha estado pidiendo y es un sueño mío también", expresó.

Es así como Cint G revela que realizará una nueva música al lado de su padre, gracias al apoyo de la IA. Además, reveló que será un gran homenaje, ya que se reunirían varios hermanos en este proyecto musical que saldría a luz en el próximo año.

"Mi papá siempre quiso cantar con sus hijos en vida y ahora se dará gracias a la tecnología. Será un homenaje muy bonito y estoy segura que será un éxito", agregó.

Sobre la cantante Cint G

La cantante Cint Gutiérrez es una de las hijas del popular, querido y recordado cantante Tongo. La joven quiso continuar con el legado de su padre en la música y realiza canciones en el género de la chicha pop, siendo apodada como 'La Reina de la Chicha Pop'.

A través de su carrera, ha sacado muchos temas como "La Pituca", "En alguna otra vida", "Borrarte", "No te olvidé", "Canto pa' mi gente", "Corazoncito", "Y que soporten", entre muchos más. Además, ha participado en varios programas de televisión como 'El gran chef', destacándose con su carisma.

De esta manera, Cint G que siempre ha tenido a su padre Tongo presente, reveló que realizará una colaboración musical junto a sus hermanos para el próximo año a pedido de sus seguidores.