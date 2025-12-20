¿Su nueva engreída? Sergio George elogia a Leslie Shaw y no descartan un proyecto juntos

Leslie Shaw apareció al lado del reconocido productor Sergio George, con quien no solo compartirá escenario, sino que también podría iniciar una nueva colaboración. Ambos confirmaron que trabajarán juntos este domingo en un concierto especial en Barranco Bar, y las cámaras de "Más Espectáculos" estuvieron ahí para recoger sus primeras declaraciones.

La cantante Leslie Shaw sorprendió a todos al anunciar que cantará salsa junto al reconocido productor Sergio George, con quien no descarta trabajar en un nuevo proyecto musical. La rubia fue invitada por el propio George para presentarse este domingo en un concierto especial en Barranco Bar, y ambos contaron en "Más Espectáculos" cómo nació esta inesperada colaboración.

Sergio George reveló que fue Leslie quien dio el primer paso para acercarse a él. La cantante, con su característico humor, soltó su icónica frase. Sobre sus polémicas frases en los conciertos, Leslie aclaró que no son indirectas para nadie.

"Leslie me mandó su canción nueva para mi opinión, se la di, y cuando se la di le pregunté si quería estar aquí en el show. Y aceptó, y aquí estamos", comentó el productor. "Porque hay niveles", dijo Leslie entre risas, dejando claro que llega con confianza a esta nueva etapa. "Yo le digo a las angurrientas, a las envidiosas, eso es parte del show. No es para nadie en especial", explicó.

Aunque Shaw es conocida por su carrera en el pop, el reguetón, y recientemente cumbia, ahora se anima a conquistar el ritmo salsero. Sin embargo, confesó que le ha costado adaptarse.

"Escúchame, yo estoy súper nerviosa. Yo vengo de hacer cumbia, que realmente me ha ayudado a mejorar mi canto, pero la salsa es más exigente vocalmente. Es algo nuevo para mí, pero está saliendo bonito", contó emocionada.

@ameg_pe 20.12.25 | Sergio George elogia a Leslie Shaw y no descartan un proyecto juntos. Fuente: Más Espectáculos ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Sergio George, por su parte, no dudó en elogiar su talento. Destacó que la artista ha sabido adaptarse a distintos géneros sin perder su esencia.

"Se nota la versatilidad de Leslie, porque ella cantaba rock, reggaetón, cumbia y ahora salsa. No esperaba una salsa tan bien cantada, con afinación y feeling. Eso viene con la experiencia y conocer música", señaló el productor.

El junte entre Leslie y Sergio parece tener futuro. Tras ser consultados por un posible proyecto juntos, ninguno descartó la posibilidad.

"Ahora ya se fregó, porque lo voy a perseguir. Vamos a tocar dos canciones mías el domingo", dijo Leslie. "Creo que sí, es posible que hagamos algo. Yo voy a estar más tiempo en Perú. El público pide cosas nuevas, y Leslie es una artista versátil", adelantó George.

Un concierto navideño y sin polémicas

El esperado show se realizará este domingo 21 de diciembre en Barranco Bar, y según Sergio, será un regalo para el público peruano. Pero, como era de esperarse, surgieron preguntas sobre la ausencia de Yahaira Plasencia, su exprotegida. George respondió con calma.

"Es un junte de amigos. Nadie está cobrando, en serio, es un regalo de Navidad para el Perú, de mi parte, con mis amigos", explicó. "Si invito a Yahaira, es polémica. Si no la invito, también. Entonces, no sé qué decirte", dijo.

Leslie también opinó del tema sin pelos en la lengua. Señaló que tras haber invertido tiempo y esfuerzo sin obtener resultados, lo mejor es seguir adelante y enfocarse en nuevos proyectos.

En conclusión, Leslie Shaw podría convertirse en la nueva apuesta de Sergio George, uno de los productores más importante de la salsa. Y si algo está claro, es que esta dupla promete encender el escenario con ritmo, sabor y mucha actitud.