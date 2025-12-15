Sergio George sorprende al opinar sobre la canción de Christian Cueva y Pamela Franco: ¿Qué dijo?

Sergio George acaparó la atención en su visita a Lima, donde fue entrevistado en América Hoy y opinó sobre la canción de Christian Cueva y Pamela Franco, además de la ausencia de Yahaira Plasencia en sus próximos shows. Sus declaraciones sorprendieron por su franqueza y claridad sobre el ámbito musical peruano.

Sergio George sobre "Hasta el Fin del Mundo"

Durante la entrevista, George escuchó el tema 'Hasta el Fin del Mundo', interpretado por Pamela Franco junto a Christian Cueva, y compartió su opinión con total neutralidad. El productor destacó que, para él, el éxito de una canción se mide por la recepción del público.

"Mi opinión va en base a lo que yo hago, pero no puedo decidir para el público. Yo solamente hago lo mío; si al público le gusta, está bien", explicó.

A pesar de la insistencia de la conductora Janet Barboza para que emitiera algún comentario crítico, Sergio se mantuvo ecuánime.

"Como músico, a mí me suena bien. No está mal", agregó, mostrando respeto por el trabajo de los artistas y evitando generar polémica sobre la relación profesional entre Cueva y Franco.

Sergio George cuenta la razón porque Yahaira no estará en su show

Sergio George explicó en el programa "América Hoy" por qué Yahaira Plasencia no fue considerada para su próximo concierto de Navidad, titulado "Christmas Bash", que se realizará este 21 de diciembre en Barranco Bar.

"Yo tuve un evento en Miami en el Casella Center con mucha gente, y la canción que cantó Yahaira con Wisin no se pudo hacer porque él no pudo estar presente. Entonces quité la canción del show. Luego tengo un evento el 21 de diciembre en el Barranco Bar, un All Star, no me parecía correcto no invitarla para Miami y entonces invitarla para acá. Es mejor que vaya como amiga", dijo.

La conductora Janet Barboza no dudó en recordarle que Yahaira dijo que él no la invitó porque ella lo había dejado plantado a una cena en Miami. Sergio confirmó el episodio, aunque le restó importancia. Además, destacó que no fue la primera vez que alguien le queda mal en el medio.

"No es por eso. (¿Pero te dejó plantado, Yahaira?) Sí, pero no pudo. Es okay, eso pasa. De pronto me molestó un poquito, pero no es por esa la razón", aseguró el productor."Yo estoy en este negocio muchos años y me han dejado plantado mucha gente. Claro, normal", agregó entre risas.

Sergio también contó que otro de los motivos fue su deseo de dar espacio a más talentos nacionales. De esta manera, el productor busca seguir apoyando la música local y diversificar los rostros que participan en sus conciertos.

"La segunda razón no la comenté, es porque quería también darle chance a otra gente del Perú. En mis redes me sigue mucha gente de la industria afuera, también aquí, y quería dar exposición a otros artistas peruanos", explicó.

Con estas declaraciones, Sergio George reafirmó su enfoque en la música y en el desarrollo de la escena artística, evitando involucrarse en controversias. Su postura demuestra un equilibrio entre respeto por el trabajo de los artistas, coherencia en la planificación de sus shows y apoyo a los talentos nacionales.