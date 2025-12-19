Sergio George explicó por qué está distanciado de Yahaira Plasencia: "La amistad es una cosa, el negocio otra"

Sergio George regresó al Perú más recargado que nunca y esta vez se encuentra enfocado netamente en su evento 'Ataca Sergio Christmas Bash', que congregará a varios famosos salseros y cumbiamberos.

Por ello, las cámaras de 'Amor y Fuego' dijeron presente en los últimos ensayos para saber más del esperado concierto y también preguntarle al destacado productor musical por qué no figura en la cartelera la artista Yahaira Plasencia.

¿Sergio George se peleó con Yahaira Plasencia?

Y es que como es sabido, Sergio George es muy cercano a la 'Patrona', a quien incluso la ha llevado a famosas citas musicales para que conozca cantantes de la talla de Marc Anthony, Wisin, Christian Nodal, entre otros.

Al respecto, el productor musical fue muy sincero al explicar por qué su gran amiga, con quien trabajó tiempo atrás, no forma parte de la lista de artistas y si también existe un actual distanciamiento.

"No, no va a estar. No la invité para mi show, acá en Lima. Yo habló con ella de vez en cuando, no mucho. Por texto, por WhatsApp de vez en cuando. No me ha dicho que está molesta", detalló el popular 'Ataca Sergio'.

Luego, agregó lo siguiente: "Yo no trabajo con Yahaira ya hace dos años y medio, casi tres años. Ella está por su camino, yo por el mío. Lo de la alfombra fue para darle un poco de exposición a ella, como amiga. No era más que eso".

Sergio George aclaró que se debe separar la amistad de los negocios

Finalmente, Sergio George aclaró que hay que saber separar las cosas y no tiene ningún tema con la salsera. "No hay compromiso de parte de ella, tampoco de parte mía para hacer más. Yo soy amigo de mucha gente, de artistas y todo, pero no hacen mis shows ni nada. La amistad es una cosa, el negocio es otra. Podemos ser amigos y no necesariamente trabajar juntos", puntualizó.

Sergio George busca novia peruana

Sergio George también habló de su vida sentimental y vaya que sorprendió al señalar que está en búsqueda del amor y pidió como requisito que su pareja debe ser sí o sí peruana.

