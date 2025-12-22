¡Nuevo podcast! Ricardo Gareca aparece entrevistando a Jefferson Farfán en las calles de Barranco

El técnico Ricardo Gareca es muy querido por los peruanos tras haber sido el DT de la selección peruana de fútbol hace varios años atrás. Aunque siempre se voceaba su posible regreso, el argentino vuelve, pero para unirse al streaming con un nuevo canal y su primer entrevistado sería Jefferson Farfán.

Ricardo Gareca junto a Jefferson Farfán

Por medio de las redes sociales, se ha compartido el reencuentro que tuvo Jefferson Farfán con el profesor Ricardo Gareca. En las imágenes se puede ver cómo ambos se encuentran conversando dentro de una caja grande transparente en medio de las calles de Barranco.

La información también fue compartida por el periodista Samuel Suárez de Instarándula, quién compartió los videos de algunas personas presentes quienes grabaron todo el momento. Si bien no se pudo escuchar nada fuera de la caja transparente, se cree que este nuevo podcast sería relacionado al fútbol.

"Ricardo Gareca entrevistó a Jefferson Farfán para su nuevo Podcast en plena Plaza de Barranco. El ex DT de la selección peruana es el nuevo jale de "La Sustancia" y su programa digital correrá para el 2026. ¿Le irá bien?", escribió el comunicado en sus redes sociales.

Como se ha observado, se cree que el pelotero Jefferson Farfán sería su primer invitado en este nuevo proyecto que se estará lanzando en el 2026. El mundo del streaming está siendo llamado por varios peloteros como la 'Foquita', Paolo Guerrero, Cuto Guadalupe, el 'Loco' Vargas y ahora, a Ricardo Gareca.

'El Tigre' tendrá su propio podcast

En el Instagram de la página 'La Sustancia' se ha compartido un video de la llegada de Ricardo Gareca al Perú, siendo recibido por varios seguidores. Así mismo, se lo anuncia con su nuevo podcast, aunque se desconoce si es un emprendimiento propio o acompañado de alguien más.

"Hay historias que nunca se cierran del todo... ¿Gareca vuelve? Pronto #LaSustancia", expresaron en su publicación.

Los seguidores que han podido ver el momento en las redes sociales se han emocionado por ver nuevamente al exDT de la selección peruana de fútbol nuevamente en el país y para un nuevo proyecto.

De esta manera, Ricardo Gareca se estaría aventurando a algo nuevo en su carrera y entraría al mundo del streaming con un nuevo canal llamado 'La Sustancia', donde su primer entrevistado sería Jefferson Farfán. Varios seguidores los captaron en una conversación dentro de una caja transparente en medio de las calles de Barranco.