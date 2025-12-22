Bono de 1,000 soles llegará para diciembre 2025 ¿Quiénes recibirán este beneficio?

A pocos días de celebrar la Navidad y Año Nuevo, miles de peruanos aún se encuentran realizando sus compras de último momento. En diciembre es uno de los meses donde se realizan más gastos y por ello, ha llegado un bono especial para algunos de los trabajadores públicos.

Bonos en el mes de diciembre

Según ha informado infobae en el marco de la Ley del Presupuesto Público para el 2026, se ha revelado la llegada de estipendios de s/450 soles y s/1 000 soles. Estos bonos especiales serán entregados solo a ciertos trabajadores del estado.

Esto ayudará al grupo de personas que viene realizando grandes gastos por el fin de año y afrontarlo con más calma. Durante el mes de diciembre con los preparativos de Navidad y compras de los regalos, sin duda este dinero extra apoyará a los trabajadores públicos.

¿Quiénes lo recibirán?

El diario oficial 'El Peruano' publicó la nueva Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, que cuenta con objetivos orientar los recursos a los sectores como la educación, salud, saneamiento y seguridad ciudadana. Es así como se reveló que el bono especial será para el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio de Justicia.

En el INPE, las personas que se encuentran trabajando bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 276, Decreto Legislativo 1057, Ley 29709 y personal de salud que incluye a los profesionales, técnicos y auxiliar asistencia, serán los beneficiados con un bono de s/450 soles.

Así mismo, en la institución del Ministerio de Justicia recibirán un bono especial y único de s/1,000 soles en el mes de diciembre. Para los trabajadores que recibirán este bono tendrán que cumplir algunos requisitos.

Solo será recibido para aquellos que perciban un sueldo igual o más de s/ 5 265 soles. En ese sentido, el Decreto Legislativo 1057 y del Decreto Legislativo 276 serían las personas que podrán acceder al bono especial.

Para el 2026

En el nuevo inicio del año 2026, habrá algunos trabajadores que también recibirán un bono extraordinario de s/ 100 soles. Aquellos que se encuentran bajo los Decretos Legislativos 276, 728 y 1057, las Leyes 30057, 29709 y 28091, pertenecientes al Gobierno Nacional, regional y local.

De esta manera, varios trabajadores del sector público estarán recibiendo este bono especial para el mes de diciembre que aún no se ha publicado la fecha del abono. Además, para enero de 2026 también recibirán un dinero extra según informaron.