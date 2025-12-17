RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Actualidad

¡GOLPE!

"Terror de la Timba": líder de la banda de extorsionadores de orquestas cae tras operativo policial

La Policía Nacional capturó a Jean Pierre Ortega Valverde, cabecilla del "Terror de la Timba", banda que extorsionaba a orquestas y locales de eventos en Lima.

Policía captura al cabecilla de banda que extorsionaba orquestas y locales de eventos.
Policía captura al cabecilla de banda que extorsionaba orquestas y locales de eventos. (Composición: La Karibeña)
17/12/2025

La Policía Nacional detuvo a Jean Pierre Ortega Valverde, líder de la banda "Terror de la Timba", dedicada a extorsionar orquestas y locales de eventos. Sus amenazas y exigencias económicas generaban temor entre artistas y empresarios, poniendo en riesgo la continuidad de los espectáculos.

La estructura y modus operandi de la banda

Las investigaciones revelaron que Jean Pierre Ortega no operaba de manera individual. Su hermano, Jean Pool Ortega Valverde, formaba parte de la estructura delictiva, junto a dos cómplices encargados de abrir cuentas bancarias para recibir el dinero producto de las extorsiones, intentando dar una apariencia de legalidad a las ganancias ilícitas.

El comandante general de la Policía, Óscar Arriola, detalló el modus operandi de la banda, calificándolo como despiadado. Según Arriola, los extorsionadores obligaban a las orquestas a trabajar en locales que también estaban bajo su amenaza, creando un círculo de control que afectaba tanto a músicos como a empresarios

"Esta doble presión aseguraba a la banda el control total de la cadena de negocio en los eventos que tenían bajo amenaza. Los artistas se veían forzados a presentarse en escenarios donde su seguridad no estaba garantizada, sometiéndose a las directrices de los criminales para evitar represalias contra ellos o sus familias", explicó el alto mando policial.

Durante el operativo, se incautaron réplicas de armas de fuego y granadas, utilizadas para intimidar a las víctimas en videos y fotografías enviados como parte de la extorsión.

Imitador de Lennox en 'Yo Soy' perdió la vida tras ataque armado frente a su vivienda en Puente Piedra
Lee también

Imitador de Lennox en 'Yo Soy' perdió la vida tras ataque armado frente a su vivienda en Puente Piedra

@rkt696

Banda extorsionaba orquestas

♬ sonido original - rkt696

La intervención tecnológica que permitió la captura

La intervención de la Dirección de Investigación de Ciberdelincuencia fue clave para desarticular la banda. Los agentes rastrearon las amenazas mediante un trabajo técnico que incluyó el cruce de direcciones IP, identificando tanto routers como teléfonos desde donde se enviaban los mensajes intimidatorios.

Gracias a esta estrategia digital, las autoridades pudieron ubicar físicamente a los hermanos Ortega Valverde y a sus cómplices, lo que permitió ejecutar el operativo de captura de manera efectiva. La vinculación directa de los dispositivos electrónicos con la ubicación de los delincuentes aseguró que las pruebas en su contra fueran contundentes.

¡Tragedia en Ate! Payaso 'Tuki Tuki' pierde la vida tras ataque armado en falso show infantil
Lee también

¡Tragedia en Ate! Payaso 'Tuki Tuki' pierde la vida tras ataque armado en falso show infantil

Con la detención de los implicados y la incautación de elementos de intimidación, la Policía Nacional espera devolver la tranquilidad a los músicos, empresarios y asistentes de eventos que venían siendo víctimas del Terror de la Timba, demostrando que la tecnología y el trabajo coordinado de las autoridades son fundamentales para combatir la extorsión en el país.

En conclusión, la captura de Jean Pierre Ortega Valverde y su red criminal marca un avance importante contra la delincuencia organizada en el entretenimiento. Gracias a inteligencia tecnológica y operativos precisos, se desarticuló una banda que amenazaba y controlaba músicos y locales, buscando restablecer la seguridad en la industria.

Temas relacionados actualidad extorsión Orquestas Óscar Arriola policía nacional del perú

Siga leyendo

Lo Más leído

¿Samahara podría ir a la cárcel por exponer video de Bryan? Abogada revela: "De 2 a 4 años de prisión"

Evelyn Vela lanzó dardo tras reconciliación entre Melissa Klug y Jesús Barco: "Él está enamorado, ella no sé"

Yarita Lizeth hace oficial su relación con el hijo de Dina Páucar y recibe su bendición: "Estamos felices"

David Almandoz, Pepe Gonzales en AFHS, confiesa por qué dejó la serie: "Me sentía como muerto"

Pamela López revela que Christian Cueva le escribió tras anunciar shows con Franco: "Me mandó un WhatsApp"

últimas noticias
Karibeña