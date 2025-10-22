Paul Michael y Pamela López en grabaciones de su tema 'Amor Clandestino': "Sale la otra semana"

Desde hace varias semanas, Pamela López anunció que se lanzará como cantante tras ser apoyada por su pareja Paul Michael. Ahora, revelaron que están terminando con las grabaciones para su próximo estreno.

En grabaciones de "Amor Clandestino"

A través de sus redes sociales, Paul Michael grabó un video desde la camioneta de Pamela López donde señala que estaban camino para realizar las grabaciones del videoclip "Amor Clandestino". Como se recuerda, la pareja anunció que este sencillo sería el debut de la ex de Christian Cueva como cantante en la música.

"Quiero comentarles que se acabó la espera mi gente, estamos yendo a grabar el videoclip de 'Amor Clandestino', una canción que hice con mi 'KittyPam', miren esa hermosura, esa princesa. Estamos yendo a grabar el videoclip, nos están esperando Los del Código que van a colaborar con algunas cositas", expresó el joven.

Así mismo, revelaron que tras terminar esta producción, estarían programando su lanzamiento en los siguientes días. Además, expresaron poder contar con el apoyo de sus seguidores, que vienen siguiéndolos desde que iniciaron su romance.

"Pendientes que esto sale la otra semana, agárrense con las dos manos que salimos con todo. Espero contar con su apoyo", agregó el joven cantante

Historia de Paul Michael y Pamela López pic.twitter.com/CGnmSkt5vV — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) October 23, 2025

Como se recuerda, no es la primera vez que Paul Michael y Pamela López trabajan juntos en una producción musical. Desde que iniciaron su romance, el joven se lanzó como solista y en cada producción ha contado con la participación de su musa 'KittyPam'. Por ello, ahora la influencer decidió no solo ser la protagonista del sencillo, sino convertirse en cantante.

Sobre su relación amorosa

Desde hace varios meses, la influencer Pamela López y Paul Michael anunciaron que estaban conociéndose siendo captados inicialmente en varios centros nocturnos. Después, la pareja no oficializó un romance, pero sí empezaron a trabajar juntos y a tener salidas familiares con sus hijos respectivamente.

Aunque han sido criticados por varios usuarios por la diferencia de edades, la pareja se ha mantenido fuerte y siguen facturando juntos en varios medios de televisión. Incluso, la ex de Christian Cueva se ha animado para lanzarse como cantante al lado de su joven novio.

De esta manera, han confirmado que realizaron las grabaciones de su próximo videoclip musical titulado como "Amor Clandestino" e incluso, revelaron que se estaría estrenando muy pronto. Pamela López junto al joven Paul Michael continúan en una relación romántica y trabajando juntos dentro de la música.