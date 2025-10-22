Agua Marina se retira momentáneamente tras ataque en concierto: "No volveremos a escenarios grandes"

La querida orquesta Agua Marina anunció que se retirará momentáneamente de los escenarios grandes luego del atentado ocurrido durante su concierto del pasado 8 de octubre en Chorrillos. La noticia conmovió a sus seguidores.

Agua Marina se retira de los escenarios grandes

La emblemática agrupación de cumbia Agua Marina, una de las más queridas del Perú, anunció una pausa indefinida en sus presentaciones masivas luego del ataque ocurrido durante su concierto el pasado 8 de octubre en Chorrillos. El hecho, que causó gran preocupación entre sus seguidores, llevó a la orquesta a priorizar su seguridad y bienestar emocional.

El propio Lucho Granda, vocalista principal de la agrupación, fue quien dio la noticia a través de un video publicado en redes sociales. Visiblemente afectado, agradeció a los seguidores por sus mensajes y explicó que, por seguridad, la orquesta tomará un descanso de los grandes escenarios.

"Quiero pronunciarme para agradecerles por su muestra de cariño, su preocupación, sus llamadas y mensajes. Todos sabemos lo que hemos atravesado, un momento malo, un momento triste. Por el momento no vamos a volver a los escenarios grandes. Muy triste porque la música es nuestra vida, es nuestro corazón, y es muy triste tener que ausentarnos. Gracias", expresó Lucho Granda.

El artista contó que, a pesar del susto, todos los integrantes se encuentran a salvo y que solo hubo daños materiales. Lucho aseguró que lo ocurrido los marcó profundamente, pero mantiene la fe de que pronto podrán volver a reencontrarse con su público.

"A Dios gracias no llevó esto a una desgracia total. Todos saben que hubo daños, pero gracias al todopoderoso todos mis compañeros y el que les habla nos encontramos tranquilos. De repente psicológicamente estamos un poco mal, con el trauma. Es muy triste y lamentable lo que estamos viviendo en nuestro Perú, y no solo aquí, sino en todo el mundo", señaló.

No deja la música

Aunque la noticia ha entristecido a los fanáticos, Lucho Granda aclaró que no se retirará de la música ni de Agua Marina, sino que aprovechará este tiempo para hacer presentaciones más pequeñas. También pidió a su público que no se preocupe, pues seguirá cantando con la misma pasión de siempre.

"Quiero recalcar que no estoy retirándome de la orquesta Agua Marina. Yo sigo con la agrupación, simplemente estamos en 'standby'. Pero quiero comunicarles que voy a estar trabajando, ya sea en cualquier evento de cumpleaños, matrimonios o bautizos. Si desean mis servicios como cantante para amenizar su fiesta, ahí estaré con mis pistas musicales, cantándoles para ustedes", dijo.

Para despedirse, el cantante envió un cariñoso mensaje a sus fans y les deseó bendiciones. Agradeció el apoyo que ha recibido.

"Les mando un fuerte abrazo y que Dios siempre nos guarde y nos proteja. Un beso y un abrazo, su amigo Lucho Granda, vocalista de Agua Marina", expresó.

El cariño del público sigue firme. La noticia generó cientos de mensajes de apoyo para Lucho Granda y toda la orquesta. En redes, los seguidores enviaron oraciones y mensajes de aliento, deseando que pronto puedan regresar a los escenarios donde tantas veces pusieron a bailar al público con temas como "Paloma ajena", "Tu amor fue una mentira" y "Basta ya de mentiras".

En conclusión, Agua Marina atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia, pero su pausa no significa un adiós definitivo. Tras el ataque en su concierto de Chorrillos, la agrupación ha decidido priorizar su seguridad y salud emocional. Por ahora, la orquesta más querida del norte se tomará un tiempo para sanar, pero promete volver más fuerte que nunca. ¡Fuerza, Agua Marina! El Perú los espera.