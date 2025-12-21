Christian Cueva sobre transmitir su supuesta boda con Pamela Franco en TV: "Como el de 'Orejas' Flores"

Como se había anunciado, Christian Cueva y Pamela Franco estuvieron en una entrevista exclusiva con Ernesto Pimentel. Es así como hablaron del amor que se tienen y sobre la supuesta boda que se realizaría en televisión.

¿Su boda con Pamela Franco será televisada?

El sábado por la noche, Christian Cueva y Pamela Franco tuvieron su primera entrevista juntos como pareja en el programa 'Esta Noche' con Ernesto Pimentel. Es así como el conductor de televisión le pregunta sobre una posible boda, ya que expresaban el gran amor que sienten.

"Dime que se van a casar y yo me paro", comenta Pimentel y Cueva responde: "Voy hacer cómo el de 'Orejas' Flores que fue transmitida". Ante esto, el conductor de TV propone ayudar: "Tú dime y yo converso, hago de wedding planner" y el futbolista agrega: "De seguro habrá sorpresas definitivamente"

Luego, le preguntan al 'Aladino' si ya le ha pedido la mano a la cantante de cumbia, pero señala que no puede todavía hacerlo porque sigue en un problema legal para divorciarse. Es así como señala que en su lugar, le ha prometido respetarla y entregar todo en su relación amorosa.

"¿Tú le has pedido la mano alguna vez?", le preguntó Ernesto y Christian respondió así: "Yo no puedo, sabes que estoy en un momento (legal con mi ex), pero sí le he prometido muchas cosas, mi respeto, mi amor, mi entrega por la relación. Creo que lo vez cada vez que estamos en un escenario, yo disfruto estar con ella, disfruto y amo lo que ella hace".

Como se recuerda, Edison Flores se casó el 21 de diciembre de 2019 con Ana Siucho y toda su boda religiosa fue transmitida en televisión a nivel nacional. Todo el público puedo verlo a través de sus pantallas, y fue catalogada como la boda del año en aquel entonces.

Christian Cueva enamorado de la cantante

En otro momento, el pelotero señala el inmenso amor que tiene por la cantante de cumbia. Afirma que no es una persona perfecta y que siempre habrá algo en qué disculparse, pero que todo lo hace por el inmenso amor que le tiene.

De esta manera, Christian Cueva ha proclamado en televisión nacional el gran amor que tiene por Pamela Franco. Es así como en el programa hablaron sobre una posible boda de la pareja paras que sea transmitida como el de 'Orejitas' Flores, pero aún no se ha confirmado la pedida de mano.