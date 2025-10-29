Pamela López en el ojo de la tormenta tras video con Cueva, 'Lucho Barrunto' y fiscal investigada en el caso Chibolín

Pamela López vuelve a estar en el centro de la atención mediática tras revelarse un video de un almuerzo en el que aparece junto Christian Cueva, Lucho Mi Barrunto y la fiscal Elizabeth Peralta. Las imágenes han generado interrogantes por la presencia de Peralta, quien está bajo investigación por su presunta participación en una red de tráfico de influencias y cohecho vinculada al caso del empresario Javier Miu Lei, conocido como caso Chibolín.

El video que desató la controversia

El programa "Amor y Fuego" difundió un clip en el que se observa a Pamela López con un sombrero de marichis, mientras los asistentes le cantaban "Happy Birthday". Junto a ella aparecen Christian Cueva, su expareja, el empresario 'Lucho Barrunto' y la fiscal Elizabeth Peralta.

Este encuentro levantó cuestionamientos, especialmente por la presencia de Peralta y la relación de amistad entre Sánchez Aranda y Cueva, dado que el empresario es investigado por presunto lavado de activos. Por su parte, Elizabeth Peralta se encuentra bajo la lupa de la Fiscalía por su presunta participación en una red vinculada al caso del presentador Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín', y el empresario Javier Miu Lei.

Según la investigación, la fiscal habría recibido un millón de dólares entre 2019 y 2020 para facilitar la devolución de oro incautado a la empresa de Miu Lei. El hecho de que López compartiera un almuerzo con estas personas generó especulaciones sobre posibles vínculos, pero la protagonista del video se apresuró a aclarar su posición.

Pamela López aclara la situación

Tras la difusión del video, Pamela López se comunicó con "Amor y Fuego" para ofrecer su versión de los hechos y despejar dudas sobre su relación con la fiscal. La ex pareja de Cueva aseguró que desconocía la identidad de Peralta y que no existía vínculo alguno con ella.

"Descarto totalmente cualquier vínculo con ella; es más, no sabía ni su nombre ni apellido. Recién sé de su existencia después de todo el problema que se hizo público. Yo decía, esa cara se me hace conocida, la he visto en algún lugar", comentó la trujillana.

Asimismo, precisó que el video no corresponde al día de su cumpleaños real, que celebró el 9 de junio en Trujillo.

"Ese video es del 19 de junio, pero mi cumpleaños es el 9 de junio, y yo lo celebré en Trujillo. Luego vine a Lima con mi familia y el padre de mis hijos siempre me llevaba a esa cebichería a almorzar", aclaró.

Con estas declaraciones, Pamela López busca poner distancia entre ella y la fiscal Peralta, disipando cualquier especulación sobre la celebración con personas vinculadas a investigaciones judiciales. Pese a la polémica, la expareja de Christian Cueva mantiene su postura de aclarar los hechos y dejar en claro que no existe relación más allá de lo social y familiar con los involucrados.