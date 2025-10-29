RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

"Y cuántas más saldrán"

Pamela López tras revelarse nueva infidelidad de Christian Cueva: "El que se lo queda pierde"

Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, se pronunció tras revelarse una nueva infidelidad del padre de sus hijos. La influencer dejó claro que ya nada la sorprende.

Pamela López reacciona con calma tras confirmarse infidelidad de Christian Cueva.
Pamela López reacciona con calma tras confirmarse infidelidad de Christian Cueva. (Composición Karibeña)
29/10/2025

La esposa de Christian Cueva, Pamela López, volvió a pronunciarse tras revelarse una nueva infidelidad del futbolista, esta vez con la modelo Nadeska Widausky, quien aseguró haber tenido un affaire con el jugador. Lejos de molestarse, Pamela se mostró tranquila y dejó claro que ya nada la sorprende.

Pamela López sobre nueva traición revelada de Cueva

Luego de que Nadeska Widausky confesara públicamente haber tenido una affaire con Christian Cueva, su aún esposa Pamela López rompió su silencio y dejó claro que la noticia no la sorprende. Con un tono firme y sin mostrar enojo, la trujillana afirmó que ya intuía lo que estaba ocurriendo.

"Imagínate, y cuántas más saldrán. O sea, para mí ese tema no es nuevo. Tenía mis sospechas y hoy en día pues lo confirmó, ¿no?", expresó Pamela, dejando ver que esta nueva revelación solo confirma lo que ella ya sospechaba desde hace tiempo.

Las declaraciones de la modelo reavivaron los rumores sobre las constantes infidelidades del futbolista. Sin embargo, Pamela se mostró más tranquila que nunca y, lejos de mostrarse afectada, envió un mensaje contundente.

Pamela López y Macarena Gastaldo protagonizan tenso cruce por Paul Michael: "Cargacarteras ¿Qué dices?"
Lee también

Pamela López y Macarena Gastaldo protagonizan tenso cruce por Paul Michael: "Cargacarteras ¿Qué dices?"

"Yo creo que el que se lo queda pierde, ya lo he dicho, ellos merecen estar juntos y nada, hermana, de la que me libré. Es lo único que puedo levantar mis ojos al cielo y decir: 'Diosito, gracias de donde me sacaste, me libraste'", comentó con una sonrisa.

Con esa declaración, Pamela dejó en claro que ha cerrado definitivamente esa etapa de su vida. Dejó en claro que no piensa seguir sufriendo por alguien que no supo valorar su confianza. 

Cueva seguiría sin pagar la deuda con su madre

Además de la nueva polémica sentimental, Pamela también habló sobre el tema económico que aún la mantiene enfrentada con Cueva. Según contó, el jugador todavía no ha cumplido con pagar la deuda que tendría con su mamá, a pesar de que el bien fue adquirido durante su relación.

Pamela López opina sobre ruptura de Melissa Klug y Jesús Barco: "Dios pone cada cosa en su lugar"
Lee también

Pamela López opina sobre ruptura de Melissa Klug y Jesús Barco: "Dios pone cada cosa en su lugar"

"La situación sigue igual, se mantiene igual. Las personas quisieron ingresar, ya lo he explicado. El departamento se compró dentro de nuestra convivencia, nuestra unión. De hecho, era para mi hija mayor. En ápice de eso se compró y bueno, no ha cambiado nada la situación. Estoy a la espera de poder seguir defendiéndome legalmente", explicó Pamela.

A pesar de todo lo que ha vivido, Pamela López se muestra más fuerte y decidida que antes. Ya no busca enfrentamientos ni polémicas, sino paz y estabilidad emocional. En redes sociales, muchos usuarios destacaron su actitud serena y la madurez con la que está manejando la situación.

En conclusión, Pamela López prefiere mirar hacia adelante, enfocada en su familia y en sus nuevos proyectos. Y aunque los escándalos siguen rodeando a Christian Cueva y se ha revelado una nueva infidelidad, ella parece tenerlo muy claro: agradece a Dios por haberse librado de un amor que solo le causó decepción.

Temas relacionados christian cueva infidelidad karibeña nueva Pamela Lopez

Siga leyendo

Lo Más leído

Melissa Klug sorprende al someterse a cirugía estética tras ruptura con Jesús Barco: "Estoy tuneada"

Madre de Jesús Barco se pronuncia tras separación con Melissa Klug: "Se arreglarán cuando mi hijo venga"

Macarena expone chat de ex de Said que probaría que se metió en su relación: "Me juraba que te dejaba"

Antonio Tafur, amigo de Rosángela, sobre posibilidad de adoptar un hijo con su esposo: ¿Qué dijo?

Jesús Barco rompe su silencio con curioso mensaje en redes tras ruptura con Melissa Klug ¿Qué dijo?

últimas noticias
Karibeña