Pamela López tras revelarse nueva infidelidad de Christian Cueva: "El que se lo queda pierde"

La esposa de Christian Cueva, Pamela López, volvió a pronunciarse tras revelarse una nueva infidelidad del futbolista, esta vez con la modelo Nadeska Widausky, quien aseguró haber tenido un affaire con el jugador. Lejos de molestarse, Pamela se mostró tranquila y dejó claro que ya nada la sorprende.

Pamela López sobre nueva traición revelada de Cueva

Luego de que Nadeska Widausky confesara públicamente haber tenido una affaire con Christian Cueva, su aún esposa Pamela López rompió su silencio y dejó claro que la noticia no la sorprende. Con un tono firme y sin mostrar enojo, la trujillana afirmó que ya intuía lo que estaba ocurriendo.

"Imagínate, y cuántas más saldrán. O sea, para mí ese tema no es nuevo. Tenía mis sospechas y hoy en día pues lo confirmó, ¿no?", expresó Pamela, dejando ver que esta nueva revelación solo confirma lo que ella ya sospechaba desde hace tiempo.

Las declaraciones de la modelo reavivaron los rumores sobre las constantes infidelidades del futbolista. Sin embargo, Pamela se mostró más tranquila que nunca y, lejos de mostrarse afectada, envió un mensaje contundente.

"Yo creo que el que se lo queda pierde, ya lo he dicho, ellos merecen estar juntos y nada, hermana, de la que me libré. Es lo único que puedo levantar mis ojos al cielo y decir: 'Diosito, gracias de donde me sacaste, me libraste'", comentó con una sonrisa.

Con esa declaración, Pamela dejó en claro que ha cerrado definitivamente esa etapa de su vida. Dejó en claro que no piensa seguir sufriendo por alguien que no supo valorar su confianza.

Cueva seguiría sin pagar la deuda con su madre

Además de la nueva polémica sentimental, Pamela también habló sobre el tema económico que aún la mantiene enfrentada con Cueva. Según contó, el jugador todavía no ha cumplido con pagar la deuda que tendría con su mamá, a pesar de que el bien fue adquirido durante su relación.

"La situación sigue igual, se mantiene igual. Las personas quisieron ingresar, ya lo he explicado. El departamento se compró dentro de nuestra convivencia, nuestra unión. De hecho, era para mi hija mayor. En ápice de eso se compró y bueno, no ha cambiado nada la situación. Estoy a la espera de poder seguir defendiéndome legalmente", explicó Pamela.

A pesar de todo lo que ha vivido, Pamela López se muestra más fuerte y decidida que antes. Ya no busca enfrentamientos ni polémicas, sino paz y estabilidad emocional. En redes sociales, muchos usuarios destacaron su actitud serena y la madurez con la que está manejando la situación.

En conclusión, Pamela López prefiere mirar hacia adelante, enfocada en su familia y en sus nuevos proyectos. Y aunque los escándalos siguen rodeando a Christian Cueva y se ha revelado una nueva infidelidad, ella parece tenerlo muy claro: agradece a Dios por haberse librado de un amor que solo le causó decepción.