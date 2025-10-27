RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡INCREÍBLE!

Nadeska Widausky reveló que Cueva le fue infiel a Pamela López con ella: "No pensé que estaba casado"

Nadeska Widausky sorprendió al contar que tuvo un encuentro con Christian Cueva mientras él mantenía una relación con Pamela López.

Nadeska Widausky causa revuelo al revelar encuentro con Christian Cueva.
Nadeska Widausky causa revuelo al revelar encuentro con Christian Cueva. (Composición: La Karibeña)
27/10/2025

La polémica volvió a encenderse tras las recientes declaraciones en 'El valor de la Verdad' de Nadeska Widausky, recordada bailarina, cantante y figura mediática de la farándula peruana. La popular "bomba sexy rubia" sorprendió al revelar detalles de su vida sentimental, incluyendo un presunto encuentro íntimo con el futbolista Christian Cueva.

Nadeska y su encuentro con Christian Cueva

Durante su participación en el programa "El valor de la verdad", Widausky respondió sin dudar a las preguntas sobre sus vínculos con figuras públicas y deportistas. Una de las revelaciones que más impactó al público fue su afirmación de haber tenido un encuentro íntimo con Christian Cueva, mientras el jugador aún mantenía una relación con su esposa, Pamela López.

"Cueva hizo una reunión en un Airbnb en Miraflores. Tomamos, compartimos, conversamos y me cayó bien. Me gustó su compañía. No pensé que estaba casado", relató Nadeska frente a las cámaras. Luego añadió: "Altas horas de la noche ya quería ir a descansar y él entró a la habitación y se dio", provocando un silencio absoluto en el set.

La exbailarina también contó que el futbolista mantuvo contacto con ella por videollamadas, incluso cuando ambos se encontraban en distintos países. Según su versión, Cueva habría llegado a desarrollar un interés especial hacia ella. 

"Me regaló dinero: $1.000. Me hacía videollamadas en ese momento. Yo ya estaba en otro país y él estaba en Emiratos. Me invitaba para que vaya, pero yo no quería ir", sostuvo.

Nadeska Widausky se llevó S/25 mil en EVDLV: Las 20 preguntas sobre Cueva, Farfán, Gerald Oropeza y más
Lee también

Nadeska Widausky se llevó S/25 mil en EVDLV: Las 20 preguntas sobre Cueva, Farfán, Gerald Oropeza y más

Las declaraciones de Widausky generaron sorpresa entre los televidentes, especialmente por el contexto de la relación de Cueva, quien en ese entonces ya se encontraba casado con Pamela López.

Nadeska revela que fue al bunker de Jefferson Farfán

En otro momento de la entrevista, recordó que en una ocasión asistió al famoso "búnker" de Jefferson Farfán, un lugar conocido por recibir a figuras del espectáculo y del deporte. Sin embargo, aclaró que su presencia allí fue circunstancial. 

Paul Michael y Pamela López en grabaciones de su tema 'Amor Clandestino': "Sale la otra semana"
Lee también

Paul Michael y Pamela López en grabaciones de su tema 'Amor Clandestino': "Sale la otra semana"

"Llegué por casualidad porque estaba acompañando a una orquesta y no sabía que era la casa de él", explicó. La bailarina destacó el comportamiento del exseleccionado nacional durante ese encuentro. "Fue bien respetuoso conmigo y me invitó una botella de whisky con sus complementos", dijo. 

Cuando el conductor le preguntó si Farfán la buscó después, Nadeska confirmó que sí hubo comunicación, pero que se trató de algo breve y sin segundas intenciones.

En conclusión, las declaraciones de Nadeska Widausky volvieron a poner su nombre en el centro de la atención mediática. Su paso por "El valor de la verdad" destapó episodios desconocidos de su vida privada y de sus vínculos con reconocidos futbolistas peruanos.

Temas relacionados christian cueva El Valor de la Verdad Espectáculos nadeska widausky Pamela Lopez

Siga leyendo

Lo Más leído

Melissa Klug sorprende al someterse a cirugía estética tras ruptura con Jesús Barco: "Estoy tuneada"

Madre de Jesús Barco se pronuncia tras separación con Melissa Klug: "Se arreglarán cuando mi hijo venga"

Jesús Barco rompe su silencio con curioso mensaje en redes tras ruptura con Melissa Klug ¿Qué dijo?

Macarena expone chat de ex de Said que probaría que se metió en su relación: "Me juraba que te dejaba"

Rosángela Espinoza lanza su CV a la TV tras eliminación de 'EEG': "Estoy disponible para otro programa"

últimas noticias
Karibeña