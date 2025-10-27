Nadeska Widausky reveló que Cueva le fue infiel a Pamela López con ella: "No pensé que estaba casado"

La polémica volvió a encenderse tras las recientes declaraciones en 'El valor de la Verdad' de Nadeska Widausky, recordada bailarina, cantante y figura mediática de la farándula peruana. La popular "bomba sexy rubia" sorprendió al revelar detalles de su vida sentimental, incluyendo un presunto encuentro íntimo con el futbolista Christian Cueva.

Nadeska y su encuentro con Christian Cueva

Durante su participación en el programa "El valor de la verdad", Widausky respondió sin dudar a las preguntas sobre sus vínculos con figuras públicas y deportistas. Una de las revelaciones que más impactó al público fue su afirmación de haber tenido un encuentro íntimo con Christian Cueva, mientras el jugador aún mantenía una relación con su esposa, Pamela López.

"Cueva hizo una reunión en un Airbnb en Miraflores. Tomamos, compartimos, conversamos y me cayó bien. Me gustó su compañía. No pensé que estaba casado", relató Nadeska frente a las cámaras. Luego añadió: "Altas horas de la noche ya quería ir a descansar y él entró a la habitación y se dio", provocando un silencio absoluto en el set.

La exbailarina también contó que el futbolista mantuvo contacto con ella por videollamadas, incluso cuando ambos se encontraban en distintos países. Según su versión, Cueva habría llegado a desarrollar un interés especial hacia ella.

"Me regaló dinero: $1.000. Me hacía videollamadas en ese momento. Yo ya estaba en otro país y él estaba en Emiratos. Me invitaba para que vaya, pero yo no quería ir", sostuvo.

Las declaraciones de Widausky generaron sorpresa entre los televidentes, especialmente por el contexto de la relación de Cueva, quien en ese entonces ya se encontraba casado con Pamela López.

Nadeska revela que fue al bunker de Jefferson Farfán

En otro momento de la entrevista, recordó que en una ocasión asistió al famoso "búnker" de Jefferson Farfán, un lugar conocido por recibir a figuras del espectáculo y del deporte. Sin embargo, aclaró que su presencia allí fue circunstancial.

"Llegué por casualidad porque estaba acompañando a una orquesta y no sabía que era la casa de él", explicó. La bailarina destacó el comportamiento del exseleccionado nacional durante ese encuentro. "Fue bien respetuoso conmigo y me invitó una botella de whisky con sus complementos", dijo.

Cuando el conductor le preguntó si Farfán la buscó después, Nadeska confirmó que sí hubo comunicación, pero que se trató de algo breve y sin segundas intenciones.

En conclusión, las declaraciones de Nadeska Widausky volvieron a poner su nombre en el centro de la atención mediática. Su paso por "El valor de la verdad" destapó episodios desconocidos de su vida privada y de sus vínculos con reconocidos futbolistas peruanos.