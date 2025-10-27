Nadeska Widausky se llevó S/25 mil en EVDLV: Las 20 preguntas sobre Cueva, Farfán, Gerald Oropeza y más

La modelo y cantante Nadeska Widausky se sentó en el temido sillón rojo y respondió 20 preguntas que remecieron la farándula. Entre lágrimas, risas y confesiones inesperadas, habló de romances con futbolistas y figuras del espectáculo, además de episodios muy duros de su vida personal.

Las 20 preguntas que respondió Nadeska Widausky

En el sillón rojo, Nadeska Widausky habló claro y directo. Contó pasajes fuertes de su niñez, romances con futbolistas y políticos, peleas familiares y hasta líos que la dejaron marcada. Al final, decidió parar el juego y se llevó S/25.000. Conoce aquí, las 20 preguntas que respondió.

Nivel 1 - Premio: S/5 mil

1. ¿Tuviste un choque y fuga con Christian Cueva?

Respuesta: Sí. (Verdad). Contó que se conocieron en una reunión en Miraflores y hubo química. La noche terminó a solas y, según dijo, hubo intimidad. Señaló que él mostró interés y hubo detalles de dinero y propuestas. Más tarde entendió el ruido mediático que eso traería.

"Estuvimos tomando cerveza y a cierta hora de la noche quise descansar y él entra a la habitación. Mi intención no fue estar con él esa noche, se dio", contó.

2. ¿Le fue infiel Christian Cueva a Pamela contigo?

Respuesta: Sí. (Verdad). Aceptó que la relación del futbolista seguía cuando pasó lo suyo. Dijo que no busca justificar, solo contar lo ocurrido. Asumió el costo de esa decisión. Hoy prefiere mantener distancia.

"Sinceramente, no pensé que estaba casado, realmente me da pena, no por ella, por mí. Nunca busqué tener una relación con él, no me interesaba tener una relación con él", finalizó.

3. ¿Destrozaste el auto de 'Chemo' Ruiz?

Respuesta: Sí. (Verdad). Reconoció que dañó el carro en un momento impulsivo. Admitió que los celos y las discusiones pesaron. Aprendió a no manejar con rabia ni tomar decisiones en caliente. Cerró ese capítulo.

4. ¿Le fuiste infiel al 'Chemo' Ruiz?

Respuesta: Sí. (Verdad). Se involucró con otro mientras aún estaba con él. Dijo que buscaba afecto que no encontraba. Lo conversó cuando ya no había vuelta atrás. Asegura que no repetiría algo así.

5. ¿Fuiste al bunker de Jefferson Farfán?

Respuesta: Sí. (Verdad). Confesó que conoció a Jefferson Farfán en tiempos de orquesta y círculos de amigos. Dice que fue un entorno social, entre música y fiestas. No pasó más de eso, según su versión. Aprendió a cuidarse del brillo.

"Llegué por casualidad porque yo iba acompañando una orquesta, en ese momento me dijeron que si tenía algo que hacer y les dije: 'vamos'. Yo no sabía que era la casa de él... Nunca se dio nada. No pasa nada con él, no me interesa ni me interesó", remarcó.

Nivel 2 - Premio: S/10 mil

6. ¿Conociste a tu padre a los 14 años?

Respuesta: Sí. (Verdad). Creció sin figura paterna y el encuentro fue tardío. Lo recuerda frío y distante. Ese vacío, afirma, la volvió desconfiada. Marcó su carácter.

7. ¿Te lloraba tu padre solo para pedirte dinero?

Respuesta: Sí. (Verdad). De adulta, lo sentía cerca solo cuando necesitaba plata. Puso límites para protegerse. Confesó que dolió sentirse usada. Eligió priorizar su paz.

8. ¿Agrediste al padre de tu hijo?

Respuesta: Sí. (Verdad). Estalló tras enterarse de un empeño de sus joyas. Admitió que reaccionó mal y hoy no se justifica. Venía de peleas y desgaste. Ahora apuesta por la calma por su hijo.

9. ¿Aceptaste cantar en la fiesta de Gerald Oropeza?

Respuesta: Sí. (Verdad). Fue un contacto laboral, dice, que no se concretó. Aclara que no lo conocía personalmente. Niega haber estado en el atentado. Fue solo trabajo musical.

"Nunca conocí a Gerald Oropeza, tampoco canté para él. Acepté sí, porque saqué una orquesta de salsa y me llega la propuesta... Dos días antes que pase el evento, una de mis cantantes me canceló. Él no me iba a pagar por ir, yo iba a ir por publicidad. Y la otra cantante tenía otro evento. Hablé con la mánager y le dije que no podía asistir. Hasta hoy nunca le he visto la cara", aseguró.

10. ¿Sembraste al 'Chino' Saucedo para que lo maten?

Respuesta: No. (Verdad). Negó tajantemente cualquier vínculo. Supo del crimen por terceros. La salpicó por amistades del entorno. Reafirma que jamás planearía algo así.

Nivel 3 - Premio: S/15 mil

11. ¿Tuviste amistad con Luis Moreno, 'Nene Malo'?

Respuesta: Sí. (Verdad). Él se acercó con interés romántico, cuenta. Ella ya tenía pareja y no aceptó. Su final la golpeó. Guarda un recuerdo triste.

12. ¿Estuviste seis meses en la clandestinidad?

Respuesta: Sí. (Verdad). Se escondió por miedo tras verse mezclada en casos violentos. Sintió rechazo social y presión mediática. Vivió con ansiedad y culpa ajena. Hoy intenta reconstruirse.

13. ¿Te denunciaron por lavado de activos?

Respuesta: Sí. (Verdad). La denuncia se retiró, pero la mancha quedó. Asegura que presentó pruebas. Dice que el prejuicio pesa más que la verdad. Siguió trabajando para limpiar su nombre.

14. ¿Has aceptado dinero a cambio de sexo?

Respuesta: Sí. (Verdad). Lo hizo en un momento de necesidad y rebeldía. No se victimiza ni romantiza la decisión. Asume los costos y las críticas. Hoy piensa distinto y se cuida más.

15. ¿Eres ninfómana?

Respuesta: Sí. (Verdad). Dice que disfruta su sexualidad sin dañar a nadie. Lo conversa y pacta con su pareja. Cuida su salud y límites. Rechaza etiquetas como insulto.

Nivel 4 - Premio: S/20 mil

16. ¿Fue Edwin Sierra un buen amante?

Respuesta: No. (Verdad). No quedó contenta con esa parte íntima. Fuera de ello, rescata algunos tratos correctos. Añadió que cada quien tiene su versión. Prefiere no volver a ese capítulo.

17. ¿Fuiste amante del exalcalde de Pachacámac?

Respuesta: Sí. (Verdad). Él le dijo que era casado desde el inicio. Aceptó la relación a sabiendas. No se enorgullece, pero no miente. Aprendió a no meterse donde hay familia.

18. ¿Les haces contratos a tus parejas?

Respuesta: Sí. (Verdad). Pide acuerdos claros, incluso económicos. Dice que evita abusos y malos entendidos. La transparencia ahorra dramas. Quien acepta, entra con todas las reglas.

19. ¿Utilizas a los hombres?

Respuesta: Sí. (Verdad). Se puso fría tras muchas decepciones. Reconoce que viene de vacíos de infancia. Trabaja en sanar y relacionarse mejor. Pide no juzgar sin conocer su historia.

20. ¿Fuiste abusada sexualmente a los 4 años?

Respuesta: Sí. (Verdad). El agresor fue un familiar y duró años. Guardó silencio por miedo y vergüenza. Solo pudo contarlo cuando fue madre. Ese trauma marcó su vida.

Nadeska ganó 25 mil soles en "El Valor de la Verdad"

Tras una noche llena de confesiones y momentos emotivos, Nadeska Widausky decidió detener su participación. La modelo contó pasajes difíciles de su vida y demostró que, pese a los errores, hoy busca una nueva etapa lejos del escándalo. Durante la grabación, la acompañaron su madre, Milagros Gallo, y su amigo y guía espiritual, Roberto Granda, quienes siguieron cada pregunta con atención.

En conclusión, Nadeska Widausky se despidió de "El Valor de la Verdad" agradecida y con la satisfacción de haber contado su verdad tras contestar 20 preguntas y ganar 25 mil soles. Su paso por el programa dejó al público impactado y mostró a una mujer que, tras superar momentos muy duros, hoy busca paz, estabilidad y un nuevo comienzo.