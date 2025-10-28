RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Susy Díaz aconseja a Flor Polo tras anunciar su deseo de casarse nuevamente: "Le recomiendo que viva la vida"

La exvedette se pronunció luego de que su hija revelara que sueña con volver a casarse y le pidió que piense bien su decisión.

Susy Díaz aconseja a Flor Polo no casarse nuevamente.
Susy Díaz aconseja a Flor Polo no casarse nuevamente. (Composición: La Karibeña)
28/10/2025

La relación de Flor Polo pasa por un buen momento sentimental, aunque la empresaria mantiene en reserva la identidad de su pareja. Recientemente sorprendió al revelar que sueña con volver a casarse, generando diversas reacciones, incluida la de su madre, Susy Díaz, quien le aconsejó prudencia y recordó las lecciones de su propia experiencia matrimonial.

Susy Díaz le envía una advertencia a su hija

En declaraciones para el programa 'América Espectáculos', la exvedette se refirió al nuevo deseo de su hija y fue directa al dejar clara su posición. Susy Díaz reconoció que no ve con buenos ojos la idea de que Florcita vuelva a pasar por el altar, al menos no por ahora.

"Bueno, yo le recomendaría que no se case después de lo que ha pasado. Que viva la vida y no deje que la vida la viva. Por mi experiencia, le aconsejo que no se case. Yo me casé dos veces y nunca más me vuelvo a casar, porque tú conoces a la pareja cuando recién la conoces", afirmó con firmeza.

Además, Susy, siempre espontánea, también explicó las razones que la llevan a no creer más en el matrimonio. Según ella, casarse puede traer más complicaciones que beneficios, sobre todo en temas legales y económicos.

"Es un problema porque no te puedes comprar nada a tu nombre, y si lo haces, la mitad es de esa persona. Entonces, mucho problema. Mejor es ser libre y no estar peleando. Yo nunca más me vuelvo a casar", sentenció.

¿Cómo Florcita Polo quiere su boda?

En una entrevista con el programa 'América Hoy', Florcita Polo estuvo respondiendo algunas preguntas de los reporteros y afirmó que no pierde la esperanza de volver a casarse. Así mismo, contó que esta vez desearía que fuera más intimo y alejado de los medios de televisión. 

"Si yo en algún momento me casaría, me gustaría que fuera en la playa y algo íntimo. Las cosas más bonitas se guardan y se mantienen en privado con tu familia, con quienes consideras", expresó ante los medios de comunicación. 

Además, la hija de Susy Díaz también señaló que sí contrataría orquestas para ponerse a bailar en su boda y que le encantaría que fuera del género de la cumbia. Es así como mencionó a algunos de las reconocidos grupos como Hermanos Yaipén

"En realidad hay muchas orquestas, no sé empezaría con Grupo 5, Hermanos Yaipén. Hay muchas orquestas y en verdad hay público para todos, lo mejor es la cumbia, a mí me encanta", dijo. 

Mientras Flor Polo mantiene viva la esperanza de celebrar una boda soñada junto a su pareja, su madre, Susy Díaz, opta por una visión más cautelosa, basada en su experiencia. Madre e hija reflejan así dos formas distintas de entender el amor y la convivencia: una desde la ilusión y otra desde la prudencia.

