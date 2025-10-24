Tilsa Lozano y Jackson Mora son denunciados ante la Fiscalía por presuntos delitos de banda criminal

Tilsa Lozano y su expareja, Jackson Mora, nuevamente están en el ojo público, pero esta vez no por temas sentimentales, sino judiciales. Ambos fueron denunciados ante la Fiscalía por la empresa Pesquera Superfish SAC por los presuntos delitos de banda criminal, apropiación ilícita y falsedad genérica. El caso involucra la venta irregular de una camioneta que habría sido transferida con documentos falsos.

Denuncia por la venta irregular de una camioneta

Según el documento presentado ante la Fiscalía, la empresa Pesquera Superfish decidió resguardar una camioneta Ford Explorer en un local de Santiago de Surco en febrero de 2021. Sin embargo, meses después, descubrieron que el vehículo había sido vendido sin autorización, utilizando dos poderes notariales presuntamente falsos.

El primer poder habría sido emitido el 22 de marzo de 2021 a favor de Manuel Etoube Morales, y el segundo, el 26 de abril del mismo año, a nombre de Manuel Eduardo Llange Sayán. Ambos fueron inscritos en la misma notaría y bajo la misma partida registral, lo que levantó sospechas sobre la autenticidad del procedimiento.

En la denuncia se incluye a Jackson Rivelino Mora Rodríguez, Tilsa Marcela Lozano Síbila, Manuel Eduardo Llange Sayán, Carlos Baluarte Pizarro y Álvaro Vacacela Guerrero, ciudadano ecuatoriano. El documento fue presentado por Luis Giancarlo Saucedo Rosedo, representante legal de la empresa, quien acusa a todos los mencionados de conformar una presunta organización dedicada a actos ilícitos.

"Denuncia penal por los delitos de banda criminal, coacción, fe pública, falsedad genérica e ideológica, apropiación", se lee en el documento legal que busca esclarecer la transacción irregular de la camioneta.

Jackson Mora rompe su silencio y se defiende

Ante la ola de acusaciones, Jackson Mora decidió dar su versión de los hechos en declaraciones para el programa 'Magaly TV La Firme'. El exboxeador aseguró que la denuncia forma parte de una extorsión relacionada con un inmueble donde actualmente funciona su academia.

"Es un problema con respecto al inmueble que se está peleando y se me está extorsionando con este tipo de acusaciones, cuando la persona que transfirió la camioneta a Tilsa trabaja con ellos, que es Manel, y no está denunciado. Qué raro que él, que supuestamente tenía poder falso y trabaja para ellos, no esté denunciado", sostuvo Mora.

Además, el empresario explicó que terminó de pagar la camioneta al empresario Roberto de Romaña y que todo se realizó de manera formal.

"Roberto me dijo: 'Jackson, sabes que me terminaste de pagar la camioneta'. Le respondí que sí, porque se la quería regalar a Tilsa. Él me indicó que vaya a la notaría y hagamos la transacción. Todo estaba bancarizado con 10 mil soles, pero también se le entregó dinero en efectivo semanalmente. Yo le he pagado al señor esa plata", afirmó.

Asimismo, reveló que presentó una contradenuncia contra Luis Giancarlo Saucedo Rosedo por coacción, difamación y extorsión, alegando que todo responde a una maniobra para perjudicarlo.

"Esta es una denuncia fraudulenta por la extorsión que me están haciendo, por la casa. El agraviado supuestamente es Roberto, pero él no da la cara, yo sí. No tengo nada fraudulento acá. Yo le regalé esa camioneta a Tilsa", enfatizó.

Por el momento, la denuncia presentada por Pesquera Superfish ya se encuentra en manos de las autoridades competentes, que deberán determinar si existen elementos suficientes para iniciar una investigación formal. Tilsa Lozano no ha emitido declaraciones sobre el tema, mientras que Mora insiste en su inocencia y en que todo se trata de una represalia personal.