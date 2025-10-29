Nadeska Widausky responde a Pamela López: "Le gusta vivir de la sombra de Christian Cueva"

En el programa de 'El valor de la verdad', Nadeska Widausky reveló que tuvo un encuentro íntimo con Christian Cueva y después, Pamela López decidió mostrar cuando el pelotero negó a la joven. Ahora, la artista decidió responderle de todo.

Nadeska Widausky cuando le escribió a López

En el programa de 'Amor y Fuego', compartieron el video donde Nadeska Widausky decidió responder a Pamela López y reclamarle por mostrar el mensaje cuando le escribió hablando de la pareja del dueño de 'Barruntos'.

"En aquel tiempo me quise solidarizar con la mujer porque la atacaban, le tiraban barros, dándole una información, sí metí mi hocico donde no debí. Que un hombre salga a insultar a una mujer, me parece bajo, de antemano quiero pedir disculpas a las personas que se han visto nombradas en este show", expresó.

Llama mal ejemplo de mujer

Es así como después, empieza a criticar a Pamela López señalando que sería una persona que habría aguantado infidelidad y más cosas por mantener su vida cómoda al lado de Christian Cueva.

"Pamela López es claro ejemplo de la mujer que no deben seguir. Una mujer conformista, comodona, años y años viviendo del marido y sentirse millonaria con plata ajena. Esa es un claro de una mujer que no sabe pensar, que le gusta vivir de la sombra de Christian Cueva", dijo.

Después, Nadeska agregó que la ex del 'Aladino' no dejaría al pelotero porque estaría aferrado a él criticándola de nuevo como mujer. Además, deja en claro que nunca tuvo intención de tener una relación amorosa con el pelotero, y que solo fue un encuentro de una vez. Incluso, señala que solo sería digna de lástima.

"Esa mujer no puede vivir en paz porque no suelta su pasado, vive amargada, frustrada de la vida. Mi intención nunca fue estar con Christian, solo nos vimos una vez y ninguna nos vimos 'face to face'. Si la señora para mantener una vida cómoda donde ella solo se tenga que ir al gimnasio y soportar tantas infidelidades. Esa señora es digna de lástima", acotó.

De esta forma, Nadeska Widausky despotricó contra Pamela López tras mostrar que en algún momento se solidarizó con ella contando sobre el pasado de la pareja del amigo de Christian Cueva. Además, afirmó que la influencer no sería ejemplo de mujer debido a que aguanto muchos años infidelidades para mantener su vida de lujos al lado del pelotero.