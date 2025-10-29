"Está enamorado": Hugo García defendió a Isabella Ladera frente a la ex de Beéle, según influencer

Hugo García vuelve a dar que hablar, esta vez por una polémica revelación del colombiano Valentino Lázaro, mejor amigo de Camila "Cara" Rodríguez, ex del cantante Beéle y enemiga pública de Isabella Ladera. El influencer estuvo presente en el polémico video donde García conversa con Cara.

Hugo García habló de Isabella Ladera frente a ex de Beéle

El modelo Hugo García vuelve a estar en el ojo público, esta vez no por un ampay, sino por lo que reveló Valentino Lázaro, mejor amigo de Camila "Cara" Rodríguez, la ex del cantante Beéle. Según el colombiano, Hugo se acercó a conversar con ellos durante un evento en México y aprovechó para defender a su novia Isabella Ladera, quien mantiene una vieja rivalidad con Cara.

El joven colombiano aseguró en una entrevista con "América Hoy" que Hugo defendió con uñas y dientes a su novia Isabella durante un encuentro que tuvieron con Cara en un evento en México. Según contó, el exchico reality incluso habría intentado mediar para que ambas limaran asperezas. Valentino explicó que conoció a Hugo gracias a Austin Palao, quien los presentó en pleno evento.

"Yo sabía de la existencia de un Hugo, pero no tenía su cara. Isabela me tenía bloqueado hace un año. Y cuando me lo presentan, me dice: 'Yo te conozco'. Y yo le respondí: 'Yo también te conozco'. Y ahí se dio la oportunidad de hablar", relató.

Según su versión, el modelo peruano buscó defender a Isabella y pidió que dejaran de atacarla. Sin embargo, Valentino no se quedó callado y le respondió con firmeza.

"Él me dijo: 'Chicos, ustedes se la han montado mucho ahí, no se la monten. Lo que ustedes dicen repercute sobre su hija'. Le dije: 'Mi amiga también tiene hijos y nunca se pensó en eso'... Me respondió que sí, que ella es buena, que deberíamos conocerla. Y yo le dije: 'Como entiendo que estás enamorado, quieres defender a alguien'", explicó.

El influencer, mejor amigo de Cara y excoreógrafo de Beéle, considera que el novio de Isabella Ladera actuó impulsivamente al intentar defenderla sin conocer toda la historia. Expresó que le sorprendió la versión contada por Hugo García, pues según él, el chico reality sí habría querido hablar con ellos.

"Lo que se me hace raro es que dice que le hicimos daño a Isabella, pero toda acción tiene una reacción. Fue algo que ella también ocasionó... El problema fue que cuando la retórica se hizo pública, él cambió la historia diciendo que no quería hablar con nosotros. Pero quisiste hablar y estuvo bien. Si eres bueno y no quisiste hacer nada malo, no está malo que lo aceptes", dijo.

El amigo de la ex de Beéle aprovechó para darle un consejo directo al modelo y dejó entrever que no aprueba su comportamiento. Señaló que, aunque reconoce sus buenas intenciones, Hugo debería mantener cierta distancia cuando se trata de conflictos sentimentales ajenos.

"Hay que dejar de defender lo indefendible y cegarse por amor. Eso fue lo que yo le dije a él. Igual siento que no debería meterse en un problema de faldas. Qué hacía diciéndole esas cosas a ella, qué falta de respeto... Siento que mi chinito le van a romper el corazón, pobrecito. Pero le dije: date siempre tu lugar", añadió.

Asegura que nunca coqueteó con la ex de Beéle

A pesar de las diferencias, Valentino reconoció que Hugo se mostró respetuoso y nunca dio señales de coqueteo con Cara Rodríguez, como se comentó en redes. Finalmente, el colombiano cerró dejando entrever que el peruano sí está completamente enamorado.

"En verdad siento que el fandom de Isabela lo juzgó un montón pensando que él estaba coqueteando, y Hugo nunca le coqueteó a Camila. Solo trató de defender a Isabella", aseguró. "Siento que está muy enamorado y eso no lo hace una mala persona, solo lo hace alguien muy enamorado. Por fin le llegó alguien bueno a Isabella, porque sí la quiere mucho, se nota", concluyó.

Por ahora, ni Hugo ni Isabella se han pronunciado sobre las declaraciones de Valentino. Pero lo cierto es que esta historia promete seguir dando de qué hablar, sobre todo en el mundo de la farándula latina.

En conclusión, las declaraciones de Valentino Lázaro reavivaron la controversia en torno a Hugo García e Isabella Ladera, mostrando que el conflicto con la ex de Beéle aún no está completamente cerrado. Mientras el influencer asegura que el peruano actuó por amor y con buenas intenciones, muchos seguidores interpretan el encuentro de maneras distintas.