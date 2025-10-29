RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡INESPERADO!

Samantha Batallanos aclara los rumores de su ruptura con Álvaro Rod: "No creo que sea malo"

La influencer se sincera sobre su ruptura con el cantante, asegurando que, pese a los malentendidos, no lo considera una mala persona y mantiene la ilusión del amor.

Samantha Batallanos se pronuncia sobre su relación con Álvaro Rod.
Samantha Batallanos se pronuncia sobre su relación con Álvaro Rod. (Composición: La Karibeña)
29/10/2025

La modelo y exreina de belleza Samantha Batallanos volvió a pronunciarse tras las declaraciones que su expareja, el cantante Álvaro Rod, ofreció hace unos días y que muchos interpretaron como indirectas hacia ella. Según explicó, los comentarios del salsero afectaron su imagen y la llevaron a romper su silencio para aclarar cómo fue realmente el final de su relación.

Samantha Batallanos responde a las declaraciones de Álvaro Rod

Durante una entrevista reciente, Samantha contó que su relación con Álvaro Rod terminó de manera tranquila, pero todo cambió cuando él, en una entrevista, la calificó de "interesada" y "caprichosa". La modelo reconoció sentirse dolida por sus palabras, pues asegura que siempre mantuvo respeto por él y que no pensaba hablar del tema.

"Yo lo terminé bonito, pero él se metió conmigo y dijo que yo era interesada, egoísta, caprichosa. Entonces, como que yo dije, ¡au!", expresó. Luego agregó: "Si no hubiera sido porque él se metió conmigo, yo no hubiera dicho nada, nunca."

Pese al malestar, Samantha evitó atacarlo directamente. Consideró que Álvaro no es una mala persona, aunque sí fue "torpe" al expresarse de esa manera sobre alguien con quien compartió una relación sentimental.

"Yo no creo que sea malo, creo que fue torpe para expresarse así de mí, nada más. No me parece que sea malo, la verdad. Cero malo. Creo que nunca me hubiera podido enamorar de alguien malo. Pero sí fue torpe. Creo que debió dar unas disculpas públicas, decir: 'Oye, no me refería a Samantha', porque eso por lo bajo lo ha dicho", declaró la modelo, dejando entrever que esperaba una rectificación.

Samantha Batallanos asegura que ya cerró esa etapa

Batallanos también mencionó que no le gustó la forma en que Álvaro habló de ella, sobre todo porque, según dijo, siempre se ha caracterizado por mantener una buena relación con sus exparejas. Incluso recordó a Jonathan Maicelo, con quien también tuvo una relación, asegurando que ambos ya forman parte de su pasado.

"Me dio cólera que el 'Don Champú' me venga a decir interesada. Yo los retiro, los retiré a Maicelo, los retiré a Álvaro, así los retiro yo a todos", afirmó con firmeza.

Samantha recalcó que está enfocada en su bienestar y en nuevos proyectos personales, y aunque las decepciones amorosas le han dejado lecciones, aseguró que no ha perdido la fe en el amor.

"¿Cómo voy a perder la ilusión del amor? Lo que he perdido es la ilusión de los perdedores. Ya no les vuelvo a dar la oportunidad nunca más", sostuvo.

Entre risas, confesó que actualmente tiene varios pretendientes y que todos son "tops": "Me están cortejando varios galanes, todos tops, y los amo a todos", concluyó con humor, dejando claro que ha cerrado definitivamente ese capítulo de su vida.

Samantha Batallanos busca pasar la página y dejar atrás la polémica con Álvaro Rod. Aunque sus declaraciones reflejan molestia, también muestran que ha aprendido a priorizar su paz y a no quedarse estancada en conflictos. La modelo asegura que prefiere enfocarse en su crecimiento personal y profesional, manteniendo viva la esperanza de encontrar un amor verdadero sin dramas ni controversias.

