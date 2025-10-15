Samantha Batallanos revela que aceptaría cenar con José Jerí y se proyecta como primera dama: "Me veo"

Samantha Batallanos sorprendió en el programa "América Hoy" al hablar, entre risas, sobre la posibilidad de convertirse en la primera dama del Perú. Todo surgió cuando mostraron una foto generada con inteligencia artificial donde aparecía al lado del presidente José Jerí, luciendo un elegante vestido azul.

¿Samantha Batallanos como primera dama?

La modelo y ex Miss Grand Perú Samantha Batallanos causó revuelo en "América Hoy" luego de bromear sobre una posible cita con el presidente José Jerí. Entre risas y comentarios pícaros, la también influencer se animó a decir que se visualiza como primera dama del Perú.

Todo empezó cuando los conductores del programa mostraron imágenes generadas por inteligencia artificial, donde José Jerí aparecía acompañado de distintas figuras del espectáculo. Una de esas fotos lo mostraba al lado de Samantha, con un elegante vestido azul.

Al verla, la modelo soltó una carcajada y sorprendió con su reacción. "Me encanta. Oye sí me veo, ah. Me veo, me voy directa a esa foto", dijo entre risas, provocando la emoción del set. De inmediato, Edson Dávila no dejó pasar el momento y le comentó: "Te veo proyectada, Samantha".

Sin embargo, el ambiente se puso más divertido cuando Janet Barboza le preguntó sin rodeos si aceptaría cenar con Jerí. Samantha confesó que sí.

"Si el presidente Jerí te escribiese un mensaje invitándote a cenar, ¿aceptarías?". Samantha, entre risas y algo nerviosa, contestó: "¡Qué peligroso! No sé, no sé si eso se pueda, la verdad, jajaja". "Serías la primera dama", se sumó a acotar Edson. Pero al final, terminó confesando: "O sea, sí me gustaría (cenar)... (Es soltero) Me gustaría, ¿por qué no? ¿Por qué no aspirar a más?".

Sus declaraciones provocaron risas entre los conductores, quienes aprovecharon para bromear llamándola "la futura primera dama". También aclararon que la escena fue solo una secuencia humorística, pensada para relajar al público en medio de tantos problemas en el país.

Pero la conversación no terminó ahí. En el programa también mostraron otra imagen del mandatario, esta vez al lado de la actriz Marina Gold, conocida por su participación en producciones para adultos.

"Siguiente candidata según la IA: Marina Gold", anunció Edson. Lejos de incomodarse, Samantha respondió con picardía: "Bueno, ese es más su target, ¿no? Jajaja".

Entre risas, los conductores comentaron que el presidente había reducido su lista de seguidos en redes sociales. Samantha señaló que ella se dio cuenta que seguía a muchas mujeres en su Instagram.

"¿Pero el presidente no sigue a Marina o sí?", consultó Samantha. "Ahorita solo sigue a 700 personas, ya depuró todo su Instagram", señaló Ethel Pozo. Sin embargo, Janet Barboza agregó divertida: "Pero seguía como a 3 000 actrices". Samantha, sin perder el humor, lanzó un comentarios: "Sí, yo vi sus seguidos y vi que seguía full mujeres, mujeres, mujeres, mujeres".

¿Qué haría si fuese primer dama?

Ya para cerrar la secuencia, los conductores le pidieron que dé un mensaje como si fuera primera dama. Finalmente, cuando le preguntaron qué haría si fuera primera dama, respondió con sinceridad.

"Todo mi apoyo, estamos aquí para darle la oportunidad y nada, mi apoyo y siempre mi buena predisposición para trabajar en conjunto como pueblo", expresó que sería su mensaje. "Irme a muchos asentamientos humanos a ayudar en la educación. Me encantaría. Siento que falta bastante trabajo en educación", acotó que haría.

En conclusión, Samantha Batallanos protagonizó un inesperado momento en "América Hoy" al bromar sobre una posible cita con el presidente José Jerí. Aunque todo surgió como una secuencia ligera, la modelo aprovechó para mostrarse carismática y natural ante las cámaras.