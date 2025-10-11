Nicola Porcella lamenta el fallecimiento de su amigo y conmueve con mensaje: "Le apagaron los sueños"

Nicola Porcella atraviesa un momento muy duro tras enterarse de la muerte de su amigo, ocurrido en la Ciudad de México. Ambos mantenían una amistad cercana y compartían proyectos en el medio artístico mexicano. A través de redes sociales, Nicola expresó su tristeza y lanzó un fuerte mensaje sobre la inseguridad que se vive en el país.

Nicola Porcella se despide de su amigo

El actor y conductor peruano Nicola Porcella compartió un emotivo mensaje de despedida tras la noticia del fallecimiento del actor y cantante Fede Dorcaz. Según informaron medios locales, el joven artista de 29 años fue interceptado por delincuentes mientras conducía su auto por el Anillo Periférico, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Las autoridades manejan la hipótesis de que se trató de un ataque directo.

Desde su cuenta de Instagram, Nicola Porcella publicó una historia acompañada de una foto de su amigo y un mensaje lleno de emoción. El actor peruano no ocultó su tristeza por la partida de su colega y compartió unas sentidas palabras de despedida.

"Mi hermano, nos conocimos poco tiempo, pero me quedo con la gran persona y profesional que eras. Quedó pendiente el entrenamiento juntos para que me pongas igual de guapo que tú", escribió el peruano, dejando ver el cariño y respeto que sentía por el actor argentino.

Nicola Porcella se despide de su amigo Fede Dorcaz. (Instagram/América TV)

Nicola también aprovechó para levantar la voz contra la violencia que azota a México. Conmovido por la pérdida, expresó su indignación por la inseguridad que afecta al país donde actualmente reside.

"¿Hasta cuándo tanta inseguridad? Hoy le apagaron los sueños a un ser humano que llegó a buscarse un futuro y con trabajo lo estaba logrando. Mañana puedo ser yo, tú, algún amigo, familiar o algún conocido. ¡Basta ya!", expresó indignado.

Una amistad nacida en tierras mexicanas

Nicola Porcella y Fede Dorcaz se conocieron hace algunos meses gracias a su trabajo en el medio artístico mexicano. Fede, originario de Mar del Plata (Argentina), llegó al país azteca para impulsar su carrera como actor y cantante junto a su pareja, la influencer venezolana Mariana Ávila.

El joven artista incluso fue uno de los primeros invitados del pódcast "Cómplices del desmadre", conducido por Nicola y Wendy Guevara. En aquella entrevista, Fede se mostró feliz por su crecimiento profesional.

"Ojalá les guste lo que hacemos, la música que hacemos, lo hacemos de corazón, es lo que más amamos hacer", dijo con una sonrisa.

La policía investiga el crimen

Según las autoridades, Fede Dorcaz fue atacado por dos motociclistas que le dispararon mientras conducía su vehículo. La Fiscalía de la Ciudad de México ya abrió una carpeta de investigación, y se revisan las cámaras de seguridad de la zona para dar con los responsables.

El caso del actor argentino se suma a otras muertes recientes en el mundo artístico mexicano, generando preocupación entre los artistas extranjeros que residen allí. Nicola Porcella cerró su mensaje con una frase que resume el miedo y la impotencia que viven muchos en el país.

En conclusión, el mensaje de Nicola Porcella refleja la tristeza y preocupación que vive tras la pérdida de su amigo Fede Dorcaz. A través de sus palabras, el actor expresó su pesar y aprovechó para visibilizar la inseguridad que afecta a muchos artistas en México, donde continúa desarrollando su carrera.