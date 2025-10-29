Anahí de Cárdenas cuenta que ha retomado su tratamiento preventivo contra el cáncer de mama: "Es lo que toca"

Como se recuerda, Anahí de Cárdenas afrontó el cáncer de mama hace unos años con mucha valentía logrando superarlo y después de muchos intentos, logró salir embarazada. Ahora que su hijo ya tiene varios meses, ha tenido que retomar un tratamiento preventivo para el cáncer.
Retomar su tratamiento como prevención
Por medio de sus redes sociales, Anahí de Cárdenas ha compartido un video donde se somete a un cambio de look para consentirse ya que se siente un poco 'bajoneada' debido a que ha tenido que retomar un tratamiento para prevenir que el cáncer regrese.
"He retomado mi triptorelina - inyección que duerme los ovarios como prevención para el Cáncer de mama, que emocionalmente me bajonea bastante - era algo que le había prometido al doctor que retomaba luego de mi embarazo. Es lo que toca hasta que decida salir embarazada de nuevo", expresó la joven.
Para no preocupar a sus seguidores, comentó que actualmente está bien y no tiene nada, pero este tratamiento es algo de tendrá que realizar por siempre. Además, contó que es un bloqueo hormonal que se tiene que hacer entre 5 a 10 años, pero ella solo hizo 4 porque salió embarazada y debe completar al menos un año más.
"El bloqueo hormonal supuestamente es entre 5 a 10 años. Yo lo hice por 4 y salí embarazada, entonces debo un año de tratamiento. Dado que tuve Cáncer de mama bastante joven, entonces el doctor me sugirió seguir hasta que decida salir embarazada de nuevo y luego del embarazo volvíamos a conversar", agregó .
Anahí de Cárdenas se realiza estudio
Así mismo, en su mensaje en sus redes sociales expresó que se ha realizado un estudio genético de la cual está esperando resultados aún. Aunque señala que a pesar de lo que diga, tomará la mejor decisión por el bien de su familia y ella.
"Me he hecho un estudio genético a ver si es que debo hacer algo más como prevención, y ando esperando los resultados. Sea lo que salga, tomaré las decisiones acordes a lo que sea mejor para mi salud y mi familia", acotó.
De esta manera, Anahí de Cárdenas señala que viene pasando por momentos un poco complicados, pero importantes para prevenir que el cáncer regrese nuevamente. Señala que se siente un poco bajoneada, pero continuará tomando las mejores decisiones para su salud y continuar con su vida familiar, por ello seguirá con su tratamiento.