Pamela Franco deslumbra con nueva figura tras rumores de embarazo con Christian Cueva

En las última semanas se ha venido especulando de un supuesto embarazo Pamela Franco con Christian Cueva tras una presentación que le hacían ver una sospechosa 'pancita', sin embargo la cantante en ese momento desmintió cualquier rumor. Ahora sorprendió a todos al aparecer con una figurita a las que nos tenía acostumbrados.

Pamela Franco luce nueva figura pese a rumores de embarazo

La presentación de Pamela Franco en Independencia captó la atención de los medios y del público, no solo por su desempeño en el escenario, sino también por su apariencia física. La cantante, conocida como "La bomba sexy de la cumbia" por su pareja Christian Cueva, mostró una figura más estilizada que generó comentarios en redes sociales

Magaly Medina, en su programa Magaly TV: La Firme, recordó que semanas atrás se había especulado sobre un posible embarazo debido a una ligera hinchazón que presentaba Pamela Franco. Sin embargo, la conductora atribuyó esos comentarios a excesos alimenticios de la cantante.

"Esta vez estuvo presentando, pero esos rumores de que estaba embarazada por verse un poquito hinchada se deben a que seguro comió chicharrón, pero al parecer hizo dieta durante la semana, porque esta vez la vimos más planita, menos hinchadita. Algunas hinchazones parecen embarazos", señaló Magaly.

La cantante aclara rumores y descarta maternidad

Pamela Franco aprovechó su aparición en 'Amor y Fuego' para aclarar las especulaciones sobre un embarazo. La artista aseguró que su figura cambiante se debía a excesos alimenticios y no a un estado de gestación.

"No estoy embarazada, me comí de repente dos panes con chicharrón de más, que también estoy en mi derecho, pero nada. Ya me puse a dieta, así que no se preocupen", sostuvo la cantante.

Además, explicó que los trajes que utiliza en sus presentaciones, especialmente aquellos con pedrería y detalles voluminosos, pueden dar una impresión equivocada sobre su abdomen. La artista enfatizó que ni la maternidad ni el matrimonio forman parte de sus prioridades actuales junto a Cueva.

"Ahorita no es un tema de conversación para mí, ni para él. Tanto el matrimonio como los hijos es un tema que no cabe en conversación entre los dos porque hay temas que resolver", añadió.

Con esta aclaración, Pamela Franco puso fin a las especulaciones sobre su vida personal y reafirmó que su enfoque actual está en su carrera musical. La artista continúa consolidándose en la cumbia y prepara nuevos proyectos que prometen sorprender a sus seguidores en los próximos meses.