¿Indirecta? Pamela López disfruta de viaje con Paul Michael y lanza mensaje: "Con los verdaderos Cueva"

Pamela López vuelve a ser tema de conversación tras compartir momentos de su escapada a las playas de Máncora, donde disfrutó de un fin de semana lleno de sol y celebración. La expareja de Christian Cueva viajó al norte junto a su pareja, Paul Michael, para la pedida de mano de su mánager, Carla Cueva. Las imágenes del viaje se viralizaron rápidamente, mostrando a Pamela más feliz y relajada que nunca.

Pamela López y Paul Michael celebran la pedida de mano de su mánager

El motivo del viaje fue la celebración del compromiso de Carla Cueva, mánager y amiga cercana de Pamela López. Desde su llegada a Máncora, la trujillana compartió diversas instantáneas disfrutando del ambiente playero y de la compañía de su pareja, con quien parece estar viviendo una luna de miel adelantada.

Pamela lució varios looks veraniegos que no pasaron desapercibidos para sus seguidores, quienes destacaron su renovada actitud y su figura en bikini. Luego de un día de playa, la empresaria se vistió con un elegante vestido de gala para asistir a la celebración del compromiso, donde le dedicó un tierno mensaje a su amiga:

"Mi novia favorita", escribió junto a un emoji de anillo.

En otra de las fotografías compartidas en redes sociales, López aparece posando al lado de la pareja de comprometidos mientras sostiene la mano de la futura novia para mostrar su sortija. Sin embargo, llamó la atención que Paul Michael no reposteó las imágenes en su cuenta de Instagram ni hizo comentarios públicos sobre el evento, lo que generó curiosidad entre los seguidores de ambos.

¿Indirecta para Christian Cueva?

Durante su estadía en el norte, Pamela López también dejó un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta hacia su expareja y padre de sus hijos, el futbolista Christian Cueva. En medio de una noche de piscina, parrilla y tragos con el círculo más cercano de su mánager, la trujillana publicó una historia en redes sociales que rápidamente se volvió viral.

"Con los verdaderos Cueva", escribió Pamela junto a una fotografía en la que se la ve disfrutando del momento con la familia de Carla Cueva. La frase fue tomada por los usuarios como una clara alusión al apellido del jugador, con quien mantiene una historia marcada por los altibajos y las polémicas públicas.

La empresaria también compartió otros momentos del viaje, mostrando complicidad y afecto con Paul Michael, con quien ha construido una relación sólida tras su separación de Cueva.

El viaje de Pamela López a Máncora no solo sirvió para celebrar el amor de una amiga, sino también para mostrar que atraviesa una etapa de tranquilidad y estabilidad emocional junto a Paul Michael. Aunque las redes interpretaron sus publicaciones como mensajes dirigidos a su exesposo, la trujillana se mostró enfocada en disfrutar del presente.