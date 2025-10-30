RADIO KARIBEÑA EN VIVO
La pareja de Pamela López, Paul Michael, se disfrazaría de pelotero en Halloween ¿De Christian Cueva?

En una entrevista, Paul Michael estuvo presente para promocionar un evento donde reveló que se disfrazará de un futbolista y responde si será de Christian Cueva.

30/10/2025

Desde hace meses, Paul Michael ha resaltado en la farándula por ser la pareja de Pamela López después de su separación de Christian Cueva. Ahora estará presente como presentador en un evento de música por Halloween y reveló que se disfrazará de un pelotero. 

¿Paul Michael de disfrazará de Cueva?

En el programa 'Amor y Fuego', Paul Michael, Israel Dreyfus y más artistas se presentaron para promocionar el evento musical que se realizara este 31 de octubre en el estadio nacional. Es así como van conversando sobre el disfraz que usarán para este día de diversión y música.

Cuando le toca hablar al novio de Pamela López, no duda en encender polémica al contar que se disfrazará de un futbolista. Luego, Gigi Mitre le pregunta si será de Christian Cueva, pero el cantante evade la pregunta señalando que estará Charanga Habanera.

Aunque, el artista urbano evadió a todos bailando una canción del grupo de salsa, el exchico reality Israel Dreyfus le vuelve a preguntar en vivo si se vestirá del 'Aladino', pero vuelve a evadir.

"Yo me voy a disfrazar de pelotero", expresa el artista y la conductora le pregunta: "¿De Cueva?". Después, Paul Michael dice: "No, no, pues para chocolatear un rato con la Charanga", pero Dreyfus dice: "¿Te vas a disfrazar de Cuevita o no?", y el cantante evade entre risas: "De cuadrado".

Sobre su relación amorosa con Pamela López

Desde hace varios meses, la influencer Pamela López y Paul Michael anunciaron que estaban conociéndose siendo captados inicialmente en varios centros nocturnos. Después, la pareja no oficializó un romance, pero sí empezaron a trabajar juntos y a tener salidas familiares con sus hijos respectivamente.

Aunque han sido criticados por varios usuarios por la diferencia de edades, la pareja se ha mantenido fuerte y siguen facturando juntos en varios medios de televisión. Incluso, la ex de Christian Cueva se ha animado para lanzarse como cantante al lado de su joven novio y anunciaron que este nuevo sencillo se lanzará en la próxima semana titulado 'La Clandestina'. 

De esta forma, la pareja viene pasando por buenos momentos en su relación amorosa y hasta la actualidad, se siguen llevando bien. Ahora, Paul Michael y Pamela López vienen trabajando promocionando un evento musical, pero en una entrevista el cantante de música urbana habría mandado una indirecta de que se disfrazaría de Christian Cueva para el show de reggaetón que se realizará en Halloween

