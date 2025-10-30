Neutro habría terminado su relación con Mayra Goñi: "La vida me enseño que primero soy yo"

Hace unos meses, Mayra Goñi y Neutro afirmaron que estaban en una relación amorosa en algunos medios y transmisiones de Kick luego de ser ampayados besándose. Ahora, parece que el romance habría llegado a su fin.

¿Neutro terminó con Mayra Goñi?

El programa 'Amor y Fuego' compartió un video donde se ve a Neutro realizando una transmisión en vivo en Kick. Es así como el streamer responde ante los cuestionamientos de su vida privada señalando que está feliz porque le va muy bien en el tema financiero y solo.

"Yo no hablo de mi vida privada, vale. No estoy ni bien ni mal. Estoy feliz ahorita porque estoy haciendo mucho dinero porque me está volviendo a ir bien en la vida", expresó.

Luego, el joven influencer también comentó que siempre se va a priorizar en su vida en cada ocasión y si tiene que dejar algo o alguien atrás, lo hará sin pensar porque se trata de su futuro. Esto avivaría más los rumores de separación con la actriz.

"Si tengo que dejar muchas cosas detrás por trabajo. Si tengo que dejar muchas cosas detrás para llegar a mis metas, lo voy hacer. La vida me enseñó que primero soy yo, segundo soy yo y tercero soy yo", agregó el joven.

Hace un mes estaban bien

En una entrevista hace un mes en el programa 'Ponte en la cola', Mayra Goñi estuvo contando sobre un nuevo papel que hará en una producción. Además, sobre el reencuentro con las actrices Ale Fuller y Flavia Laos, donde tendrían un proyecto en manos.

Después de ello, la actriz fue consultada tras las declaraciones de Neutro donde afirmaba estar saliendo por más de 9 meses con ella. Ante eso, le preguntaron directamente cómo estaría sentimental y la joven respondió con mucha sinceridad.

"¿Ese corazón va acelerado?", le pregunta el reportero, y Mayra Goñi responde: "Mi corazón está feliz, está tranquilo, está cuidado. No seas sapo tampoco, son cositas que se ven y no se preguntan. Yo jamás estaría en un lugar donde me sienta triste, incómoda. Yo solo estoy donde soy feliz".

De esta manera, Mayra Goñi expresaba con mucha emoción sobre estar enamorada en esta nueva relación sentimental. Ahora, todo indicaría que habría terminado su relación con Neutro y según expresó el streamer, habría sido una decisión de él para poder continuar con su carrera en las redes sociales y priorizar su futuro.