Farid Ode presenta a Scarlet Díaz, su pareja 26 años menor que él: "Cuando la conocí, ella me choteó"

El empresario Farid Ode estuvo de invitado en el programa "América Hoy" y sorprendió al presentar oficialmente a su novia Scarlet Díaz, una joven 26 años menor que él. Ambos dieron detalles de cómo inició su relación y la diferencia que tienen además de los años.

Farid Ode se luce con su pareja 26 años menor

El recordado Farid Ode reapareció en el programa "América Hoy" y sorprendió a todos al presentar a su joven pareja, Scarlet Díaz, quien es 26 años menor que él. Durante la entrevista, los conductores Ethel Pozo y Janet Barboza no ocultaron su curiosidad por conocer más detalles de esta relación.

"Ya extrañaba estos sets de televisión hace muchos años. Y no son 28, son 26 (años de diferencia)", dijo Farid."Scarlet, ¿no te pareció mucho cuando Farid se acercó a ti? ¿No dijiste: me lleva 26 años?", preguntó Ethel. "Tengo 26... Al principio sí me alarmó un poco, porque dije: un hombre guapo que estuvo en televisión y en teatro también", señaló la joven.

Ode reveló que no fue fácil conquistar a Scarlet. Pero eso no lo detuvo, pues tomó la iniciativa de escribirle.

"Cuando yo la conocí, le escribí y ella me choteó de una. Dijo: 'Por si acaso, esto que el otro, pa, pa, pa'. Y yo le dije: 'Trabajas al lado de donde trabajo yo'. Ella me respondió: 'Ah, sí, sí, pero yo nunca te he visto'", contó entre risas. "Uno se las ingenia, yo me conseguí su número", añadió divertido.

Scarlet, por su parte, confesó que su mayor temor fue la reacción de sus padres. Farid no dudó en elogiarla.

"Claro, al principio lo que más temía era lo que opinaran mis padres, pero ellos siempre me conocieron. Saben que yo siempre he sido una chica madura", explicó Díaz. "Sí, ella es bien madura, eso es lo que me ha gustado siempre. Es una mujer firme, que sabe lo que quiere", expresó Farid.

Amor a pesar de los años

Ambos contaron que llevan cuatro años y tres meses de relación. Expresaron que la diferencia de edad nunca ha sido un problema. Ella con 26 años y él con 52, se llevan 26 años de diferencia.

"Tenemos cuatro años, tres meses... La vida te enseña a no cometer los mismos errores de antes, te enseña a madurar. Yo maduré muy tarde, pero ahora ya sé lo que quiero... Yo tengo 52", reflexionó el empresario.

Cuando le preguntaron por los gustos en común, Farid bromeó sobre la música. Finalmente, Farid aseguró que Scarlet no es de salir de fiesta.

"Bueno, a mí me gusta la música de los 90. Yo soy súper rockero. Ella no había nacido, es verdad. Ahora es otra época", contó. "Ella no es así. Gracias a Dios, no le gustan las fiestas en fiestas", dijo sonriendo.

En conclusión, Farid Ode sorprendió al mostrarse feliz y estable junto a su joven pareja, Scarlet Díaz, con quien mantiene una relación desde hace más de cuatro años. Pese a los 26 años de diferencia, ambos aseguran que su vínculo se basa en la confianza, el respeto y la madurez emocional. Y demostraron que cuando hay amor, la edad pasa a segundo plano.