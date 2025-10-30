Nadeska Widausky arremete contra Pamela López tras calificativos hacía ella: "Ella también rompió una familia"

La modelo y cantante Nadeska Widausky volvió a pronunciarse tras la controversia por su participación en El valor de la verdad, donde reveló haber tenido un encuentro íntimo con Christian Cueva. Tras sus declaraciones, Pamela López, esposa del futbolista, respondió duramente y mostró un video en el que él negó conocerla. Ante esto, Nadeska decidió no quedarse callada y lanzó contundentes mensajes en su contra.

Nadeska Widausky responde sin filtros a Pamela López

Durante una entrevista en el programa 'La Noche Habla', Nadeska Widausky fue consultada sobre cómo se sentía tras su participación en El valor de la verdad y la posterior respuesta de Pamela López. La modelo aseguró que no se arrepiente de haber contado su versión y aprovechó la ocasión para recordarle a la trujillana algunos episodios polémicos de su vida.

"Yo me siento tranquila. 'El valor de la verdad' fue mi catarsis, parte de mi vida. Él (Cueva) estuvo presente ahí, y la señora salió a dar su descargo, está bien, tiene derecho a hacerlo. Me molestaría si fuera la Virgen María, pero la gente se olvida de que ella también rompió una familia se metió con el marido de su mejor amiga. Entonces, aquí nadie está en la moral de decirle a nadie", expresó con firmeza.

Nadeska también aclaró que nunca buscó tener una relación con Christian Cueva y que su encuentro con él no tuvo mayor trascendencia. Sin embargo, insinuó que Pamela López podría seguir teniendo sentimientos hacia el futbolista, motivo por el cual reaccionó de manera desmedida a sus declaraciones.

"Es normal, no va a decir si me conoce, solo fue un encuentro. No fue mi intención ni tendré una relación con Cueva, pero que no sea doble moral la señora. Tal vez está en el proceso de la menopausia y se la quiere agarrar conmigo, tal vez sí, porque toda la vida va a ser la sombra de...", añadió, sin terminar la frase, pero dejando clara su molestia.

Nadeska ofrece disculpas a Itamar Menjívar y Lucho 'Mi Barrunto'

En otro momento de la entrevista, Nadeska aprovechó para ofrecer disculpas públicas a Lucho 'Mi Barrunto' y a su esposa, Itamar Menjívar. Esto, tras haberse referido a ellos en un mensaje que tiempo atrás le envió a Pamela López, donde hablaba de manera despectiva.

"De antemano quiero pedir disculpas por meter mi bocota donde nadie me llamó. Pero la vi como una pobre mujer sin defensa y quise solidarizarme. Nadie está para calificar a nadie, pero me equivoqué con la señora. Me solidaricé porque soy mujer, sobre todo mamá, pero con todo lo que ha soportado por vivir en comodidad y placer...", declaró la modelo, reconociendo su error.

El enfrentamiento entre Nadeska Widausky y Pamela López parece estar lejos de terminar. Mientras una asegura que solo contó su verdad, la otra defiende su honor y el de su familia. La tensión crece con cada nueva declaración, convirtiendo este episodio en una de las polémicas más comentadas del año en la farándula peruana.