¡No puede verlos!

Christian Cueva advierte a Pamela López por negarle visitar a sus hijos: "Informaré al juzgado"

En chats proporcionados por Pamela López, se puede ver cómo la influencer ha negado en dos ocasiones que Christian Cueva pueda visitar a sus pequeños cuando llega al Perú.

Christian Cueva advierte a Pamela López por negarle visitar a sus hijos
Christian Cueva advierte a Pamela López por negarle visitar a sus hijos (Composición Karibeña)
29/10/2025

Hace unos meses, Pamela López y Christian Cueva llegaron por primera vez en una conciliación por el régimen de visitas de sus hijos. De esta forma, el pelotero pudo pasear con sus pequeños después de casi un año sin poder verlos, pero ahora ambos padres estarían nuevamente enfrentados debido a que la influencer estaría negando las visitas. 

Pamela López niega visita de Cueva a sus hijos

El 18 de setiembre, Christian Cueva le comunicó a Pamela López que viajaría a Lima y pedía ver a sus hijos el 20 de setiembre. Entonces, la influencer responde al día siguiente señalando que sus pequeños tendrán actuación ese mismo día que solicita el permiso, pero que podía acompañarlos en el colegio. 

El pelotero se negó ir a la institución para evitar problemas, ya que recordemos que López puso un alejamiento para el 'Aladino' tras agresión de hace un año. Después, el pasado 9 de octubre volvió a solicitar visitar a sus hijos el 11 de octubre, pero la novia de Paul Michael vuelve a negarle el permiso afirmando que ya tenían planes familiares. 

Ante la nueva negativa, Christian Cueva le menciona que estaría fallando a lo dictado por el juez y que tomaría acciones legales para informar al juzgado de familia donde realizaron la conciliación por el régimen de visitas. 

"Informaré al juzgado de su conducta y accionar. Procederé legalmente", se lee en el mensaje que envió el futbolista a la madre de sus hijos. 

Magaly opina sobre este problema

Después de ver estas conversaciones entre Christian Cueva y Pamela López por el régimen de visitas de su hijos, Magaly Medina no dudó en criticarlos señalando que no están priorizando a los pequeños, que deberían compartir con ambos padres cada vez que se puede. 

"Es un juego de poder, de control, uno que quiere ver a sus hijos y lo puede ver, pero ella no quiere. Es solamente fastidiar al otro, entran en ese ritmo que les encanta, entran en ese círculo vicioso, círculo tóxico y enfermizo. Terrible, de verdad a mí esto me enferma", expresó la conductora de TV. 

De esta forma, parece que Christian Cueva y Pamela López ingresarían a un nuevo problema legal tras este problema por las visitas de sus menores hijos. El pelotero no ha podido estar con sus tres pequeños desde hace más de un mes debido a que la madre de ellos, afirma que están ocupados con otras actividades. 

