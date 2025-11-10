Estrella Torres defiende a 'Son del Duke' tras acusaciones de malos tratos de exintegrantes: "Son especulaciones"

La cantante Estrella Torres, actual integrante de la agrupación 'Son del Duke', decidió pronunciarse tras las declaraciones de Ale Seijas, Kassandra Chanamé y Jairo Campos, exmiembros del grupo que afirmaron haber salido por presuntos malos tratos. Los tres artistas ahora promueven una nueva orquesta llamada "Amor Rebelde", lo que generó gran controversia en el medio musical.

Estrella defiende a "Son del Duke" y minimiza las acusaciones

Durante una entrevista para el programa América Hoy, Estrella Torres fue consultada por las declaraciones de los exintegrantes. La cantante aclaró que, desde su punto de vista, se trata de simples especulaciones y señaló que en el rubro musical es común enfrentar situaciones difíciles durante las giras o presentaciones.

"La verdad, son especulaciones. Yo recién estoy entrando a la agrupación, pero ya tengo experiencia en agrupaciones. Creo que este rubro de la música es sacrificado. Una cosa es que no te den de comer y otra que no llegues a los restaurantes a la hora. Yo tengo más de 12 años de trayectoria y viajo bastante", comentó la artista, dando a entender que las quejas podrían estar sobredimensionadas.

Además, Torres recordó que en su carrera ha enfrentado momentos complicados junto a otros artistas, pero sin considerarlos malos tratos. Incluso, mencionó que en su etapa en Corazón Serrano vivió experiencias similares.

"Eso no es solamente con los músicos o los dueños, no todos, pero es lo más normal del mundo. Yo hasta en Corazón Serrano he dormido en el piso junto con la misma Yrma, que es la dueña. No le veo nada de malo porque es parte del cansancio, el ajetreo es normal, pero no quiere decir malos tratos", explicó la cantante con naturalidad.

@rkt696 Estrella Torres responde a las ex Son del Duke ♬ sonido original - rkt696

Estrella Torres les recomienda enfocarse en la música

Durante la entrevista, Estrella Torres también cuestionó la forma en que los exintegrantes decidieron hacer públicas sus quejas justo antes de lanzar su nuevo proyecto musical. Según la artista, existen mejores maneras de hacerse notar dentro de la industria.

"Ellos están empezando una nueva etapa, y como les digo, en toda agrupación van a pasar por lo mismo. Pero no comparto la forma en que están hablando. Que salgan adelante haciendo música", comentó.

Torres insistió en que el público siempre termina reconociendo la buena vibra y el esfuerzo auténtico de los artistas.

"Cada quien sabe cuál es la mejor estrategia para sobresalir. La gente también se da cuenta cuando hay buena vibra. El tiempo dirá cómo son las cosas", concluyó.

Las palabras de Estrella Torres se suman al debate sobre las condiciones laborales dentro de las orquestas peruanas, un tema que ha generado opiniones divididas entre los seguidores del género. Mientras los exintegrantes mantienen su postura y promueven su orquesta, la cantante apuesta por mantener la calma y enfocarse en su música.