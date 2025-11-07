Dina Páucar se solidariza con Agua Marina tras ataque y exige seguridad: "El presidente debe poner mano dura"

Dina Paucar, una de las voces más queridas del folclore peruano, se prepara para celebrar sus 35 años de trayectoria con un gran espectáculo. Además, expresó su solidaridad con la agrupación Agua Marina, que hace un mes fue víctima de un ataque armado durante un concierto.

Dina Páucar muestra su preocupación por la inseguridad

En declaraciones para el programa "Más Espectáculos", Dina Páucar expresó su solidaridad con los integrantes de Agua Marina, quienes fueron víctimas de un ataque armado durante una presentación en el norte del país. La cantante lamentó profundamente lo ocurrido y resaltó el impacto que este hecho tuvo en sus colegas, quienes decidieron hacer una pausa temporal en su agenda artística.

"Han originado el retiro momentáneo de ellos, imagínate cuántos compromisos estancados y no sabemos si van a volver. Eso es muy doloroso, y todo es gracias a esa gente que está detrás de nosotros, de la extorsión que todos vivimos", declaró visiblemente afectada.

Asimismo, Dina sorprendió al revelar que ella también ha sido víctima de intentos de extorsión, una realidad que, según contó, viven muchos artistas y empresarios del país. Por ello, hizo un llamado al presidente de la República para que se refuerce la seguridad y se tomen medidas concretas frente al crimen organizado.

"Nos estamos cuidando por todos lados. Ahora que trabajamos con los chicos, el miedo y el temor son el triple, así que es muy penoso. Nuestro presidente debe poner mano dura, en sus manos está la seguridad del país", enfatizó.

Dina Páucar celebra 35 años de trayectoria

Durante la entrevista, la intérprete también compartió su emoción por el próximo concierto que conmemora sus 35 años en la música, un logro que considera fruto de años de sacrificio y perseverancia. Dina recordó con nostalgia sus inicios y reveló que le tomó una década grabar su primer casete.

"Estoy emocionada, recuerdo los inicios de Dina, el sacrificio en todo sentido. Uno empieza un negocio y no es que al toque empiece a progresar; tiene un proceso, y para mí fue largo. Pasaron 10 años para grabar mi primer casete, y desde ahí empieza a contarse mi carrera", relató.

Además, adelantó que su espectáculo contará con grandes invitados como Corazón Serrano, Yarita Lizeth, Flor Pileña, Marquito Sacramento y Alejandro, entre otros. También destacó que sus hijos la acompañarán en el escenario, lo que hace que esta celebración sea aún más especial.

"Teníamos ganas de tener a Corazón Serrano hace muchos años, y se dio en este momento tan importante. También tengo a Yarita Lizeth, Flor Pileña, y mis hijos que estarán conmigo en el escenario", contó con entusiasmo.

Dina Páucar no solo celebra su carrera artística, sino también su capacidad de mantenerse vigente pese a los desafíos personales y profesionales. Con este concierto conmemorativo, busca agradecer al público por su apoyo constante y enviar un mensaje de esperanza al país.