Josimar habría llamado desesperado a la 'prima' para que mienta sobre su embarazo: "Te pago lo que sea"

El salsero Josimar se encuentra en un momento inestable en su relación con María Fe Saldaña tras su comunicado eliminado y las declaraciones de Verónica González. Ahora, la 'prima' ha revelado que el cantante peruano le propuso mentir a cambio de pagarle lo que quiera.

La 'prima' afirma que Josimar la está llamando

En una entrevista con el programa 'Magaly TV: La Firme', Verónica González ha revelado que desde el 5 de noviembre viene recibiendo varias llamadas de parte del cantante peruano de salsa. Esto a raíz de haber aparecido en televisión reafirmando que los mellizos que espera son de Josimar y que llegaron a un acuerdo económico.

"Yo he recibido llamadas insistentes de Josimar el día de ayer, yo no he querido contestarle y me dijo 'por favor atiéndeme que quiero hablar en plan bien', y yo le he dicho que 'no es momento de hablar'", cuenta la joven.

Ante esto, la joven venezolana cuenta al reportero de la 'urraca' que desconoce exactamente lo que quiere hablar el peruano con ella, debido a que ya llegaron a un acuerdo económico para sus bebés, pero sin reconocerlos legalmente.

"Yo creería por todas las cosas que he dicho, por el acuerdo que teníamos, no sé que otra más querrá hablar conmigo, porque él me dijo que lo único que teníamos que tener en cuenta es el tema de los niños a nivel económica", contó.

Le ofreció pagarle lo que quisiera

Durante la conversación, Verónica González comenta que el peruano le suplicó llegar a un acuerdo para que no pierda a su familia, de la cuál aceptó. Aunque, recordó cuando el intérprete de salsa le propuso pagarle cualquier monto que deseara para que limpiara su imagen.

"Él me dijo 'no quiero perder a mi familia, será que tú puedes entenderme, puedes apoyarme en ese sentido, este bebé no fue buscado, que era un personaje público, que por favor, por favor'. Es más en una oportunidad me dijo: 'puedes decir que todo es mentira, te pago lo que sea' y yo le he dicho que 'no'", reveló.

De esta forma, Verónica González deja en claro que no tiene nada que esconder y tiene todo para probarlo. Por ello, 'la prima' contó que el mismo Josimar viene insistiéndole en llamadas, pero que no le contesta y además, reveló que le propuso pagarle la cantidad que quiera para que mintiera sobre su embarazo de mellizos.